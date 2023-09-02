Как выехать за рубеж на собственном или чужом авто: советы от ГСЦ — Finance.ua
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Как выехать за рубеж на собственном или чужом авто: советы от ГСЦ

Личные финансы
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Как выехать за рубеж на собственном или чужом авто: советы от ГСЦ
Как выехать за рубеж на собственном или чужом авто: советы от ГСЦ
В сегодняшних реалиях выезд за границу может быть спонтанным или жизненно необходимым. Например, за гуманитарной помощью, амуницией, автомобилем и т. д. В Главном сервисном центре Украины дали несколько советов, как к этому подготовиться.
Если вы решили выехать из Украины на своем автомобиле, сначала проверьте, есть ли у вас все необходимые документы на авто.
При себе нужно иметь:
  • удостоверение водителя;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;
  • опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке.
Также следует заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть — международную страховку «Зеленая карта».
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Кроме того, на автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).
К тому же водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира. Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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По возвращении из-за рубежа свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя нужно вернуть в сервисный центр МВД в течение 10 дней.
Доверенность на право управлять чужим автомобилем за рубежом будет действительна при нескольких условиях:
  • документ нужно перевести на язык страны, в которой будете находиться;
  • легализовать документ в установленном порядке (выполнить процедуры, необходимые для признания документа, выданного в другой стране — апостиль или консульская легализация). Эта процедура сложнее, поэтому лучше все же оформить свидетельство о регистрации для выезда за рубеж.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
Finance.ua
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