Как продать авто в Польше: три важных шага — Finance.ua

Как продать авто в Польше: три важных шага Сегодня 09:04 — Технологии&Авто

Как продать авто в Польше: три важных шага

Не все знают, каких правил нужно придерживаться при продаже своего автомобиля в Польше, как должен выглядеть договор купли-продажи и что дальше со снятием авто с регистрации и страхованием.

In-Poland поделился информацией об основных обязательствах, которых нужно придерживаться, чтобы сделка по продаже авто была законной и не имела негативных последствий для продавца в будущем.

Договор купли-продажи

Шаг 1 — заключить договор если вы решили продать свое авто в Польше

Первое, что необходимо иметь, это договор купли-продажи. Он должен быть на польском языке, однако может случиться так, что покупатель захочет подписать договор также на иностранном языке или в присутствии нотариуса. Это не должно беспокоить продавца. Можно сделать перевод или подготовить документ в двух языковых версиях. Такие шаблоны можно найти в Интернете, чаще всего на польско-английском или немецком, а в последнее время и на украинском языках.

Перед подписанием договора необходимо проверить документ, удостоверяющий личность покупателя. Не лишним будет сравнение всех документов: паспорта, водительского удостоверения, карты побыта.

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Договор должен содержать персональные данные обеих сторон:

имя и фамилию;

место жительства;

номер PESEL или другой идентификационный номер;

номера документов, удостоверяющих личность (польский dowód osobisty или паспорт) и сведения о том, каким органом и когда они выданы;

дата и место заключения договора, иногда продавцы указывают точное время сделки;

цена продажи в цифровой и письменной форме;

а также дополнительную информацию о предмете купли-продажи марка и модель автомобиля; цвет; год производства; регистрационные номера; номер VIN; пробег.

Стоит включить в договор пункт с информацией о том, что покупатель ознакомлен с техническим состоянием транспортного средства, и заявление, что на момент продажи автомобиль соответствует техническим условиям допуска на дорогу.

Продавец должен передать покупателю все документы, касающиеся транспортного средства:

свидетельство о регистрации с печатью о действительном техническом осмотре,

комплект ключей,



карточку транспортного средства,



страховой полис и сервисный буклет.



Страховка

Шаг 2 — уведомите о продаже страхову компанию

Страховая компания должна знать, что автомобиль сменил владельца.

Сообщить в страховую об этом нужно в течение 14 дней с даты продажи. Как правило, можно заполнить онлайн-форму на сайте компании. Там, кроме своих данных, надо указать имя, фамилию, адрес и номер PESEL покупателя.

Что будет, если не уведомить страховую компанию вовремя? Теоретически ничего страшного не случится. Однако на практике могут возникнуть неприятности. Если, например, новый владелец авто перестанет платить за полис, то страховая компания будет требовать деньги у предыдущего владельца.

Важно знать, что дополнительные страховые пакеты, как страхование лобового стекла и т. п, не передаются новому владельцу авто вместе с полисом ОС. Поэтому стоит вовремя уведомить страховую компанию о продаже авто, чтобы вернуть неиспользованные средства.

Снятие авто с регистрации

Шаг 3 — снять авто с регистрации и уведомить ужонд

Обязательно нужно проинформировать местный отдел (ужонд) коммуникации о снятии с регистрации транспортного средства. Согласно закону, это необходимо сделать в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В противном случае можно получить штраф от 100 до 200 злотых.

Более того, если не проинформировать о продаже авто, а его новый владелец получит штраф с фоторадара, то платить его придется именно предыдущему владельцу.

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inpoland По материалам:

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