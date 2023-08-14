В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей — Finance.ua

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В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей

Личные финансы
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В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей
В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей
В Украине за июль купили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей.
Эксперты ассоциации «Укравтопром» назвали самые крупные региональные рынки за прошлый месяц.
«В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60% июльских продаж новых легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
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Сколько авто купили:
  • за месяц киевляне приобрели — 1756 новых автомобилей;
  • жители Днепропетровщины купили — 406 новых авто;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 394 ед.;
  • в Одесской обл. — 310 ед.;
  • в Харьковской области — 297 ед.
Бестселлером месяца в Киеве и Киевской обл. был кроссовер Toyota RAV-4.
Лидером рынков Днепропетровщины, Одесщины и Харьковщины стал Renault Duster.
Напомним, в июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 автомобилей — новых, 308 — подержанных.
В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых — 586 ед., а подержанных — 2878 ед.

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По материалам:
Finance.ua
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