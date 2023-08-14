В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей — Finance.ua

В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей Сегодня 20:01 — Личные финансы

В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей

В Украине за июль купили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей.

Эксперты ассоциации «Укравтопром» назвали самые крупные региональные рынки за прошлый месяц.

«В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60% июльских продаж новых легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Читайте также Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом

Сколько авто купили:

за месяц киевляне приобрели — 1756 новых автомобилей;

жители Днепропетровщины купили — 406 новых авто;

в Киевской области было зарегистрировано — 394 ед.;

в Одесской обл. — 310 ед.;

в Харьковской области — 297 ед.

Бестселлером месяца в Киеве и Киевской обл. был кроссовер Toyota RAV-4.

Лидером рынков Днепропетровщины, Одесщины и Харьковщины стал Renault Duster.

Напомним, в июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 автомобилей — новых, 308 — подержанных.

В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых — 586 ед., а подержанных — 2878 ед.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.