Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей
Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових — 586 од., а вживаних — 2878 од.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що з цієї кількості транспортних засобів: легкових — 3389 од. (нових — 581 шт., вживаних — 2808 шт.); комерційних — 75 од. (нових — 5 шт., вживаних — 70 шт.).
«Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі», — зауважують в «Укравтопром».
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у липні:
- Volkswagen ID.4 — 214 од.;
- Volkswagen ID.6 — 44 од.;
- FAW Toyota BZ4X — 38 од.;
- Honda E — 36 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 32 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів у липні:
- Nissan Leaf — 535 од.;
- Volkswagen e-Golf — 394 од.;
- Tesla Model 3 — 289 од.;
- Tesla Model Y — 190 од.;
- Renault Zoe — 155 од.
«Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року», — підкреслили в «Укравтопром».
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