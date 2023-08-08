Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Українці придбали 3,5 тисячі електромобілів у липні: ТОП-5 моделей

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових — 586 од., а вживаних — 2878 од.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що з цієї кількості транспортних засобів: легкових — 3389 од. (нових — 581 шт., вживаних — 2808 шт.); комерційних — 75 од. (нових — 5 шт., вживаних — 70 шт.).

«Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі», — зауважують в «Укравтопром».

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у липні:

Volkswagen ID.4 — 214 од.;

Volkswagen ID.6 — 44 од.;

FAW Toyota BZ4X — 38 од.;

Honda E — 36 од.;

Dongfeng/Honda M-NV — 32 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів у липні:

Nissan Leaf — 535 од.;

Volkswagen e-Golf — 394 од.;

Tesla Model 3 — 289 од.;

Tesla Model Y — 190 од.;

Renault Zoe — 155 од.

«Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року», — підкреслили в «Укравтопром».

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