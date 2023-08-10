У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю — Finance.ua
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У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю

Технології&Авто
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У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних.
Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».
При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 83%.
Зазначається, що найпопулярнішими моделями легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні, були Volkswagen ID.4 (326 од), Volkswagen ID.6 (70 од.) та DongFeng\Honda M-NV (64 од.).
Також у топ-5 Toyota BZ4X — 52 од. та Honda E — 50 од.
У липні автопарк України поповнили понад 1,5 тис гібридних легкових авто — це рекордний показник за останні 19 місяців.
У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.
Український автопарк упродовж липня поповнили 3464 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення (BEV), порівняно з червневим результатом кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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