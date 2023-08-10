У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю — Finance.ua

У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних.

Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 83%.

Зазначається, що найпопулярнішими моделями легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні, були Volkswagen ID.4 (326 од), Volkswagen ID.6 (70 од.) та DongFeng\Honda M-NV (64 од.).

Також у топ-5 Toyota BZ4X — 52 од. та Honda E — 50 од.

У липні автопарк України поповнили понад 1,5 тис гібридних легкових авто — це рекордний показник за останні 19 місяців.

У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Український автопарк упродовж липня поповнили 3464 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення (BEV), порівняно з червневим результатом кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.