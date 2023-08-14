Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом — Finance.ua
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Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом

Личные финансы
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Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом
Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом
Обмен украинского водительского удостоверения на такое же украинское современного образца предоставляется за границей в 11 центрах ГП «Документ». Это возможно благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД и паспортного сервиса. Услуга обмена доступна в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии, Испании.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кто может получить услугу

Получить такую ​​услугу могут все, у кого есть национальное водительское удостоверение, выданное в Украине. Она актуальна, когда удостоверение просрочивается, если водитель меняет фамилию, имя и т. п., или когда пластиковый бланк затерся и надписи не читаются.
С начала 2023 года и до 7 августа уже обменяно 21 475 удостоверений за границей. А за все время, когда такая услуга существует за пределами Украины, уже 24 433 водителя воспользовались возможностью обменять украинское водительское удостоверение на такое же украинское современного образца.
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«Современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца, и не существует требования обменивать его на национальные удостоверения других стран», — напомнили в учреждении.
Кроме того, в Украине действуют электронные удостоверения водителя, а за рубежом их использование не регламентируется международным законодательством. Здесь следует объяснить, что с мая 2023 года в нашей стране есть две опции:
  • заказать получение привычного водительского удостоверения — на пластиковом бланке с его отражением в «Дія» и Электронном кабинете водителя;
  • заказать электронное водительское удостоверение — без использования пластикового бланка, а только с виртуальным бланком, который отображается в «Дія» и Электронном кабинете водителя.
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Соответственно, если человек выехал за границу поездом, например, и у него есть электронное водительское удостоверение, которое не является действительным за пределами Украины, то в центрах ГП «Документ» можно обменять такое водительское удостоверение и получить привычный пластиковый документ, действующий за границей. Возобновление утраченного водительского удостоверения пока невозможно за границей. Там предоставляется только услуга обмена.
С адресами всех центров ГП «Документ» можно ознакомиться на сайте Паспортного сервиса.
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По материалам:
Finance.ua
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