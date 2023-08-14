Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом — Finance.ua

Появилась возможность обменять электронное водительское удостоверение на обычное за рубежом
Обмен украинского водительского удостоверения на такое же украинское современного образца предоставляется за границей в 11 центрах ГП «Документ». Это возможно благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД и паспортного сервиса. Услуга обмена доступна в Польше, Словакии, Турции, Чехии, Германии, Испании.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Кто может получить услугу
Получить такую услугу могут все, у кого есть национальное водительское удостоверение, выданное в Украине. Она актуальна, когда удостоверение просрочивается, если водитель меняет фамилию, имя
и т. п., или когда пластиковый бланк затерся и надписи не читаются.
С начала 2023 года и до 7 августа уже обменяно 21 475 удостоверений за границей. А за все время, когда такая услуга существует за пределами Украины, уже 24 433 водителя воспользовались возможностью обменять украинское водительское удостоверение на такое же украинское современного образца.
«Современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца, и не существует требования обменивать его на национальные удостоверения других стран», — напомнили в учреждении.
Кроме того, в Украине действуют электронные удостоверения водителя, а за рубежом их использование не регламентируется международным законодательством. Здесь следует объяснить, что с мая 2023 года в нашей стране есть две опции:
- заказать получение привычного водительского удостоверения — на пластиковом бланке с его отражением в «Дія» и Электронном кабинете водителя;
- заказать электронное водительское удостоверение — без использования пластикового бланка, а только с виртуальным бланком, который отображается в «Дія» и Электронном кабинете водителя.
Соответственно, если человек выехал за границу поездом, например, и у него есть электронное водительское удостоверение, которое не является действительным за пределами Украины, то в центрах ГП «Документ» можно обменять такое водительское удостоверение и получить привычный пластиковый документ, действующий за границей. Возобновление утраченного водительского удостоверения пока невозможно за границей. Там предоставляется только услуга обмена.
С адресами всех центров ГП «Документ» можно ознакомиться на сайте Паспортного сервиса.
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