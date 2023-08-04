Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области — Finance.ua

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Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области

Казна и Политика
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Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области
Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области
Проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права в сервисных центрах МВД расширился с четверга еще на 4 области Украины — Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую.
Об этом во время поездки в Ровно заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык.
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Проект обеспечения прозрачных условий сдачи экзаменов расширяется еще на 4 области: Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую. До этого он уже два месяца успешно проходит в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Проект предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности в регионах, внедрение системы онлайн-записи на практический экзамен, а также техническое переоснащение классов и автомобилей для приема экзаменов", — отметил Рудык.
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В свою очередь глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль пообещал, что областные власти совместно с теробществами, где находятся сервисные центры МВД, выделят субвенцию для приобретения автомобилей, чтобы усилить материально-техническую базу этих сервисных центров. «Особое внимание для них — это инклюзивность», — сказал он.
В Главном сервисном центре также обнародовали список адресов, по которым будет продолжаться проект по обеспечению прозрачных экзаменов. В ведомстве проинформировали, что все эти сервисные центры МВД превращаются в экзаменационные хабы в своих областях.

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По материалам:
Укрінформ
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