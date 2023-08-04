Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области — Finance.ua

Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Проект по прозрачным экзаменам на водительские права расширили еще на четыре области

Проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права в сервисных центрах МВД расширился с четверга еще на 4 области Украины — Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую.

Об этом во время поездки в Ровно заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык.

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Проект обеспечения прозрачных условий сдачи экзаменов расширяется еще на 4 области: Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую. До этого он уже два месяца успешно проходит в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Проект предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности в регионах, внедрение системы онлайн-записи на практический экзамен, а также техническое переоснащение классов и автомобилей для приема экзаменов", — отметил Рудык.

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В свою очередь глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль пообещал, что областные власти совместно с теробществами, где находятся сервисные центры МВД, выделят субвенцию для приобретения автомобилей, чтобы усилить материально-техническую базу этих сервисных центров. «Особое внимание для них — это инклюзивность», — сказал он.

В Главном сервисном центре также обнародовали список адресов, по которым будет продолжаться проект по обеспечению прозрачных экзаменов. В ведомстве проинформировали, что все эти сервисные центры МВД превращаются в экзаменационные хабы в своих областях.

Укрінформ По материалам:

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