Для кандидатов в водители увеличили срок на получение копии видео с экзамена — Finance.ua

Для кандидатов в водители увеличили срок на получение копии видео с экзамена Сегодня 21:04 — Личные финансы

Для кандидатов в водители увеличили срок на получение копии видео с экзамена

Министерство внутренних дел Украины изменило инструкцию по использованию технических средств контроля при сдаче теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах МВД. Теперь у кандидатов в водители есть 30 дней на получение копии видео с экзамена

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Изменения вступили в силу со дня опубликования, кроме норм, собственно связанных с переоборудованием всех экзаменационных классов и всех транспортных средств сервисных центров МВД — эти изменения вступают в силу через 6 месяцев. То есть, фактически тогда, когда проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов распространится по всей Украине», — говорится в сообщении.

Важное изменение

Теперь у каждого есть право в течение 30 дней получить копию видеозаписи как теоретического, так и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Ранее у кандидатов в водители было 3 дня на получение копии видеозаписи.

Как получить копию видеозаписи?

Человек, сдавший экзамен, или его уполномоченный представитель в течение 30 календарных дней со дня сдачи экзамена могут обратиться в территориальный сервисный центр МВД, в котором человек сдавал экзамен, с заявлением. Форма заявления определена и ее нужно просто заполнить. К заявлению также прилагаются копии документов, удостоверяющих личность — например, паспорт с указанием места регистрации и ИНН.

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Сервисный центр МВД, где проходила сдача экзамена, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его и выдает копию фотографического изображения, видео-, аудиозаписи процесса сдачи экзамена на электронный носитель информации, предоставленный самим лицом или его уполномоченным представителем.

При выдаче уполномоченному представителю копии такой записи процесса сдачи экзамена осуществляется установление лица уполномоченного представителя и проверка его полномочий. То есть уполномоченный представитель кандидата в водители должен предоставить действующую нотариально удостоверенную доверенность и свои документы, удостоверяющие личность — например, паспорт с указанием места регистрации проживания и ИНН.

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Копия фотографического изображения, видео-, аудиозаписи процесса сдачи экзамена выдается в том виде, в каком она была сохранена в информационном хранилище. Такая выдача происходит под подпись получающих ее лиц.

Информация, полученная с помощью технических средств контроля при сдаче экзаменов, может также быть предоставлена ​​по мотивированным запросам органов государственной власти, правоохранительных органов, следственного судьи и суда.

Зачем получать копию видеозаписи?

Копия видеозаписи обычно необходима для обжалования результатов экзамена в Региональном сервисном центре МВД, являющегося органом управления над территориальными сервисными центрами МВД в определенной области Украины. Порядок обжалования результатов экзамена пока не изменился и у кандидатов в водители по состоянию на 27 июля 2023 года есть 10 дней на обжалование результатов экзамена.

Что еще важно знать?

При написании заявления на сдачу экзамена в сервисном центре МВД кандидат в водители соглашается с тем, как этот экзамен будет проходить — то есть с применением технических устройств фиксации.

Прозрачные одинаковые условия сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД с использованием различных технических средств контроля за процессами будут по всей Украине.

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