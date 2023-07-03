Водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто — Finance.ua

Водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто
При государственной регистрации авто будет предоставлено право выбора номерного знака с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования. Соответствующее решение принято Кабинетом министров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Цель документа
Этот документ направлен на приведение актов Правительства в соответствие с изменениями в Закон Украины «О дорожном движении» и внедрением новых услуг, связанных с этими изменениями.
Что меняется
При государственной регистрации авто (по желанию человека) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровая комбинация) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования.
Также вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).
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Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн, кроме платных номерных знаков).
«Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств», — говорят в МВД.
Справка Finance.ua:
- за продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно заплатить онлайн через электронный кабинет водителя;
- при перерегистрации транспортных средств в связи с изменением их владельцев можно оставить имеющиеся закрепленные за транспортными средствами номерные знаки, по желанию покупателей таких транспортных средств.
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