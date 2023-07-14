В Украине изменили правила получения водительского удостоверения — Finance.ua

В Украине изменили правила получения водительского удостоверения Сегодня 12:04 — Личные финансы

В Украине изменили правила получения водительского удостоверения

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7354, позволяющий учить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав самостоятельно.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в Facebook

За законопроект проголосовал 271 народный избранник.

«Разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей», — написал он.

Лица, решившие самостоятельно учить правила дорожного движения, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.

Раньше от будущих водителей требовали проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных заведениях. Практический курс по-прежнему нужно проходить в автошколах.

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен двумя новыми статьями:

нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 — 13 600 грн);

нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 — 17 000 грн; а для сотрудников МВД — от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 — 51 000 грн).

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после опубликования закона. Самостоятельное прохождение теории — через три месяца после обнародования закона.

Справка Finance.ua:

в рамках пилотного проекта по сдаче экзаменов на водительское удостоверение по новой системе только четверть кандидатов смогли пройти теоретическое тестирование и около трети — практическое;

при государственной регистрации авто по желанию лица будет предоставляться право выбора номерного знака с последующим изготовлением у специализированных хозяйствующих субъектов. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров.

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Економічна Правда По материалам:

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