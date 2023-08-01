В Украине отменили лимит попыток на практический экзамен для получения водительского удостоверения, но есть условия — Finance.ua

В Украине отменили лимит попыток на практический экзамен для получения водительского удостоверения, но есть условия Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине отменили лимит попыток на практический экзамен для получения водительского удостоверения, но есть условия

Министерство внутренних дел отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Министерство внутренних дел внесло изменения в порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — сказано в сообщении.

Изменения вступают в силу 1 августа.

Для чего это необходимо

«Отмена трех попыток сдачи практического экзамена призвана снизить моральный барьер для кандидатов, минимизировать потенциальный коррупционный риск, утвердить ориентированность на объективную оценку способностей кандидата для управления транспортным средством», — пояснил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый.

Что меняется

Обновились сроки, когда можно сдавать экзамены повторно.

В случае, если кандидат в водители не сдал теоретический или практический экзамен в сервисном центре МВД, следующий такой экзамен назначается не ранее, чем через 10 календарных дней. Считать следует начиная со следующего дня после неудачной сдачи экзамена. То есть теперь есть больше времени на повторение материала или на дополнительные занятия, чтобы подготовиться лучше к следующей попытке.

А также теперь для сдачи практического экзамена дается неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

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Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен в течение одного года со дня выдачи свидетельства об окончании теоретической подготовки, то такое лицо допускается снова к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД после прохождения теоретической подготовки в учебном заведении и подтверждения такой подготовки новым свидетельством об окончании подготовки.

Если кандидат в водители не сдал успешно практический экзамен в течение двух лет со дня оформления свидетельства об окончании практической подготовки, то к следующему практическому экзамену в сервисном центре МВД такое лицо допускается только после повторного прохождения обоих курсов обучения: теоретической и практической подготовки.

Что остается неизменным

Алгоритм прохождения обучения и сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД разделен на теоретический модуль подготовки водителей и практический модуль. Только после прохождения теоретического курса обучения и успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД можно начинать практическую подготовку за рулем автомобиля.

Можно менять учебные заведения при подготовке. То есть теоретический курс можно пройти в одном городе, а затем, переехав в другой населенный пункт, например, пройти практическое обучение в другой автошколе.

Также в разных сервисных центрах МВД можно сдавать теоретический и практический экзамены.

Следует также добавить, что теоретический экзамен считается не сданным, если кандидат в водители допустил более двух ошибок в ответах. А практический экзамен считается не сданным, если кандидат в водители:

допустил более трех типичных ошибок;

создал ситуацию, вызвавшую необходимость вмешательства экзаменатора или инструктора учебного заведения в управление транспортным средством для предотвращения аварийно-опасной ситуации или ДТП;

отказался выполнить упражнение практического экзамена, кроме случаев, когда выполнение команды экзаменатора может привести к нарушению ПДД или созданию аварийно-опасной ситуации или ДТП.

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