Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль
Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль
Украина и Польша приступили к реализации инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, сейчас задача правительства — введение совместного таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.
«То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе», — рассказал глава Кабмина.
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Он уточнил, что Украина хочет реализовать подобную инициативу на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже отправили румынской стороне.
Напомним, нардеп Даниил Гетманцев еще в мае прошлого года заявлял, что Украина готова запустить единые пункты пропуска на границе с Польшей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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