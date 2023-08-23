Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе — Шмыгаль

Украина и Польша приступили к реализации инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, сейчас задача правительства — введение совместного таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.

«То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе», — рассказал глава Кабмина.

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Он уточнил, что Украина хочет реализовать подобную инициативу на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже отправили румынской стороне.

Напомним, нардеп Даниил Гетманцев еще в мае прошлого года заявлял, что Украина готова запустить единые пункты пропуска на границе с Польшей.

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