Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска — Finance.ua

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Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска

Казна и Политика
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Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска
Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска
Электронная очередь для пересечения границы «єЧерга» заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
С момента запуска сервиса прошло меньше недели. Все грузовики пересекают границу только в соответствии с записью в электронной очереди.
Как добавляют в ведомстве, всего в онлайн-очереди ожидает пересечения границы более 12 тысяч грузовиков.
«С начала запуска услуги мы имели пункты пропуска, где движение по электронной очереди началось сразу, и те, где стоило подождать окончания накопившейся ранее живой очереди. На выходных живая очередь закончилась на „Раве-Русской“ и „Краковце“, таким образом, все грузовики пересекают границу только в соответствии с „єЧерга“», — отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
За неделю действия услуги уже 9500 грузовиков выехало из Украины только по электронной очереди, и около 15 тысяч водителей зарегистрировались в системе.
Инфографика: Мининфраструктуры
Инфографика: Мининфраструктуры
На утро понедельника самая большая электронная очередь насчитывалась на пункте «Рава-Русская — Хребенное» — более 2800 грузовиков. Также более 2 тысяч транспортных средств онлайн ожидает пересечения границы через пункты пропуска «Краковец — Корчова» и «Ягодин — Дорогуск», где уже разблокировали движение.
В целом, с момента начала пилотного проекта «єЧерга» в декабре прошлого года на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» до 15 мая границу по электронной записи пересекло 96 078 грузовиков, из них на «Ягодине» — 88 тысяч. За этот же период в системе зарегистрировано более 38 тысяч водителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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