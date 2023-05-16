Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска — Finance.ua

Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Электронная система "єЧерга" заработала на всех пунктах пропуска

Электронная очередь для пересечения границы «єЧерга» заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.

С момента запуска сервиса прошло меньше недели. Все грузовики пересекают границу только в соответствии с записью в электронной очереди.

Как добавляют в ведомстве, всего в онлайн-очереди ожидает пересечения границы более 12 тысяч грузовиков.

«С начала запуска услуги мы имели пункты пропуска, где движение по электронной очереди началось сразу, и те, где стоило подождать окончания накопившейся ранее живой очереди. На выходных живая очередь закончилась на „Раве-Русской“ и „Краковце“, таким образом, все грузовики пересекают границу только в соответствии с „єЧерга“», — отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

За неделю действия услуги уже 9500 грузовиков выехало из Украины только по электронной очереди, и около 15 тысяч водителей зарегистрировались в системе.

Инфографика: Мининфраструктуры

На утро понедельника самая большая электронная очередь насчитывалась на пункте «Рава-Русская — Хребенное» — более 2800 грузовиков. Также более 2 тысяч транспортных средств онлайн ожидает пересечения границы через пункты пропуска «Краковец — Корчова» и «Ягодин — Дорогуск», где уже разблокировали движение.

В целом, с момента начала пилотного проекта «єЧерга» в декабре прошлого года на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» до 15 мая границу по электронной записи пересекло 96 078 грузовиков, из них на «Ягодине» — 88 тысяч. За этот же период в системе зарегистрировано более 38 тысяч водителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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