Украина утвердила открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией — Finance.ua

Украина утвердила открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией Сегодня 18:40 — Фондовый рынок

Украина утвердила соглашение с Венгрией для открытия нового пункта пропуска на границе. Также правительство выделяет средства на развитие приграничной инфраструктуры с Польшей.

Как он отметил, правительство сегодня, 7 июня, утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска «Великая Паладь — Надьгодош» для легкового транспорта. Также будет расширено движение транспорта в пункте пропуска «Лужанка — Берегшурань», в том числе для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур.

Кроме того, правительство выделило дополнительные 222 млн гривен для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизации соответствующих пунктов пропуска. Это касается закупки мобильных сканеров.

«В прошлом месяце мы запустили совместный таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска „Рени“ с Молдовой. Пограничные и таможенные формальности будут проводиться теперь только с украинской стороны. Это ускорит движение транспорта, и это часть нашего проекта по созданию удобного коридора перевозок в румынский порт Галац» , — отметил премьер.

Также Украина завершила модернизацию пункта пропуска «Ужгород — Вышнее Немецкое» на границе со Словакией.

«Все эти шаги — необходимая часть нашей интеграции в ЕС, а также улучшение нашей логистики», — добавил глава правительства.

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