Дела против бизнеса. В Украине запустили бета-версию дашборда с данными реестра досудебных расследований — Finance.ua
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Дела против бизнеса. В Украине запустили бета-версию дашборда с данными реестра досудебных расследований

Казна и Политика
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Дела против бизнеса. В Украине запустили бета-версию дашборда с данными реестра досудебных расследований
Дела против бизнеса. В Украине запустили бета-версию дашборда с данными реестра досудебных расследований
Офис генерального прокурора запустил бета-версию дашборда с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРГР) по делам против бизнеса.
Презентация проекта прошла 31 июля. Открытие платформы было анонсировано в феврале этого года после того, как президент Владимир Зеленский объявил о создании Совета по поддержке предпринимательства.
На платформе опубликована статистика расследования и рассмотрения в судах уголовных правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности.
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Выборка сформирована из уголовных правонарушений, где дается уголовно-правовая оценка деятельности компаний или их должностных лиц, или где такие компании или лица являются потерпевшими, нарушены их права и интересы или расследуется посягательство на порядок хозяйственной и инвестиционной деятельности.
В других разделах можно увидеть для сравнения все уголовные правонарушения по соответствующим статьям уголовного кодекса, часть которых может не относиться именно к хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Дашборд доступен абсолютно всем, он работает в тестовом режиме, сообщила пресс-служба Минцифры. Офис генпрокурора будет собирать фидбек и доработает его. Минцифра в этом процессе проанализировала инфраструктуру реестров, данные в них, а также предоставила рекомендации по критериям, необходимым для выявления давления на бизнес.
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Теперь каждый желающий сможет просмотреть, сколько дел по бизнесу открыто, отфильтровать их по конкретной статье или периоду, а также отдельно по органам, расследующим дела.
Дела против бизнеса. В Украине запустили бета-версию дашборда с данными реестра досудебных расследований
Проект реализуется Офисом генпрокурора при поддержке Минцифры и координации Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины.
По материалам:
Forbes.ua
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