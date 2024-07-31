Совет бизнес-омбудсмена отреагировал на предложения правительства повысить налоги — Finance.ua

Совет бизнес-омбудсмена отреагировал на предложения правительства повысить налоги
Совет бизнес-омбудсмена прокомментировал предложения правительства повысить налоги. Ведомство предлагает в законодательных изменениях сначала провести анализ и прогнозирование, а также внедрить принцип «сначала консультирование».
Там напомнили, что прошло почти две недели с момента регистрации в Верховной Раде правительственного законопроекта, которым в том числе предлагается повысить налоги. После публикации текста законопроекта профильные эксперты высказались с его конструктивной критикой.
Так, львиную долю поступлений предлагается получить из двух источников:
- 1% военного сбора от доходов юридических лиц на общей системе (это налог с оборота в дополнение к существующему налогу на прибыль),
- повышенный с 1.5% до 5% военный сбор с доходов граждан.
«Таким образом, законопроект создает условия для непропорционального давления на добросовестный бизнес и работников. При этом новый вид налога с оборота будет предусматривать усложнение и без того непростого администрирования налогов и сборов, создавая новые коррупционные риски», — отмечает Совет бизнес-омбудсмена.
Что предлагает Совет бизнес-омбудсмена
Совет призывает учесть следующие рекомендации в дальнейших законодательных изменениях:
1). Анализ и прогнозирование. Перед принятием любых изменений необходимо проводить тщательный анализ и прогнозирование влияния предложенных изменений, особенно возможных негативных последствий для бизнеса, опираясь на фактические данные. При этом важно проводить не только математические расчеты, но и моделирование потенциальной реакции как добросовестного, так и недобросовестного бизнеса, сложность администрирования
и т. п.
2). Внедрение принципа «сначала консультирование», основной целью которого является своевременная и постоянная коммуникация с налогоплательщиками. Как показала реакция бизнеса и экспертной среды, грубых просчетов можно было избежать, если бы сначала провели обсуждение с привлечением наших экспертов, которым доверяет как Министерство финансов, так и профильный комитет Верховной Рады.
Справка Finance.ua:
- правительство предложило парламенту пакет налоговых изменений, не предусматривающий увеличения ставки НДС. Рост этого налога привел бы к автоматическому повышению цен, что ударит по незащищенным слоям населения;
- законопроект № 11 416 о повышении налогов, которым правительство планирует пополнить бюджет на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн в следующем году, является неприемлемым и с учетом культуры уклонения от уплаты налогов в стране приведет только к тенизации экономики, считает член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины («Совет 7-ми»), основатель Ajax Systems Александр Конотопский;
- союз Diia. City United выступает против поднятия налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство разработать другие источники поступлений в бюджет;
- Соединенные Штаты поощряют правительство Украины увеличивать доходы в первую очередь путем реформирования таможни и борьбы с серыми рынками.
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