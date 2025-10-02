0 800 307 555
ру
Кабмин запустил процесс приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»

Казна и Политика
Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Цель — сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в Государственный бюджет Украины», — говорится в сообщении.

Уменьшение доли государственной собственности в банковском секторе определено одной из восьми ключевых операционных целей Министерства финансов в Программе действий правительства.
14 августа 2025 года Совет по финансовой стабильности рассмотрел возможные риски приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Было подтверждено, что продажи этих пакетов акций не представляют угрозы для стабильности финансовой системы.

Этапы продаж

Процесс будет проходить в три этапа:
  • подготовка акций к продаже;
  • проведение конкурса;
  • заключение договора купли-продажи.
Минфин планирует до конца осени 2025 года объявить конкурс по отбору советника, который будет сопровождать процесс продажи акций обоих банков.
Напомним, в начале 2025 года бывшая первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что приватизация банков состоится не в этом году. «По моему мнению, в этом году это нереально просто физически, ведь это длительный процесс. Необходимо избрать советника, и тогда процесс начнется. Безусловно, этот процесс будет более длительным, чем в частном секторе, — как минимум девять месяцев-год», — отмечала она.
В сентябре 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 11474 об особенностях приватизации госбанков. Законопроектом, в частности, предлагается разрешить продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как это предусмотрено действующим законом).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
