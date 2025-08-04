Минобороны внедряет новые подходы для быстрой поставки дронов на фронт — Finance.ua
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Минобороны внедряет новые подходы для быстрой поставки дронов на фронт

Казна и Политика
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С января по июль 2025 года «Агентство оборонных закупок» Минобороны Украины поставило для нужд Вооруженных Сил Украины более 1 млн FPV-дронов. Итого на 2025 год АОЗ уже законтрактовала более 2 млн FPV-дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Наш приоритет — развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками. Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставки росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач», — подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.
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По словам директора «Агентства оборонных закупок» Минобороны Арсена Жумадилова, передача миллиона FPV-дронов — это важный этап, но не финальный.
«Мы запустили дополнительные инструменты для массовой поставки БПЛА. Это рамочные соглашения в системе Prozorro и DOT-Chain Defence. Последний позволяет подразделениям самостоятельно выбирать нужные дроны. Работаем, чтобы Вооруженные силы получали качественные необходимые БПЛА за счет государственного бюджета», — отметил глава АОЗ.
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Чтобы обеспечить дальнейший рост объемов поставок, агентство запустило новые подходы к закупкам. Среди них — рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик (ТТХ) и маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Рамочные соглашения позволяют контрактовать производителей не по конкретным наименованиям изделий, а по соответствию их дронов к требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к процессу закупок, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.
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ІТ-система DOT-Chain Defence предоставляет возможность военным самостоятельно выбирать БПЛА, как в маркетплейсе. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Сейчас цифровая платформа работает в режиме пилота, где 12 боевых бригад заказывают сами беспилотники, которые им действительно нужны.
По материалам:
Finance.ua
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