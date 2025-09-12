Польша фиксирует рост приезда украинцев в возрасте 18−22 лет Сегодня 14:34 — Личные финансы

Пограничная служба Польши сообщила о росте числа молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих в страну после изменения правил выезда из Украины.

Об этом пишет RMF FM.

По словам спикера Бещадского отделения Пограничной службы Польши Пьотра Закеляжа, с 28 августа по 3 сентября через подкарпатские переходы приехали 6100 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали — 2000. Неделей ранее въехало около 500 человек, а выехало более 650.

В Люблинском воеводстве ситуация похожая. По данным Надбужанского отделения Пограничной службы, за тот же период въехали 4605 молодых украинцев, а выехали 1301. Неделей ранее эти показатели составляли 461 и 575 соответственно.

Глава Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше (ZUwP) Игорь Горкив отметил, что молодых украинцев в последнее время можно увидеть, в частности, на вокзале в Перемышле. В то же время он подчеркнул, что это не массовая эмиграция.

«Эта группа заметна, но она не многочисленна. Молодые люди в основном спрашивают об организационных вещах — как купить билет, куда ехать. Вопросов о социальной помощи или других формах поддержки мы не слышим», — сказал Горкив.

Прогнозировать, сохранится ли эта тенденция, пока сложно.

Напомним, 28 августа Государственная пограничная служба начала выпускать за границу граждан мужского пола в возрасте до 22 лет включительно. Это стало возможным благодаря принятию Постановления Кабинета Министров № 1030 от 26 августа 2025 года, которым внесены изменения в Правила пересечения государственной границы.

Для пересечения границы мужчинам необходимо иметь:

паспортный документ, дающий право на выезд из Украины;

военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.

Президент Владимир Зеленский заявил , что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−22 лет не повлияет на обороноспособность Украины. Оно должно помочь сохранить молодежь для страны.

