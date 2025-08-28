Прикордонники почали випускати за кордон чоловіків у віці до 22 років — Finance.ua

Прикордонники почали випускати за кордон чоловіків у віці до 22 років Сьогодні 10:31 — Особисті фінанси

Прикордонники почали випускати за кордон чоловіків у віці до 22 років, Фото: dpsu.gov.ua

У четвер, 28 серпня, Державна прикордонна служба почала випускати за кордон громадян чоловічої статі віком до 22 років включно.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови Кабінету Міністрів № 1030 від 26 серпня 2025 року, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону.

«Прикордонники вже мають перших охочих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску», — розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Що змінилося:

обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану не поширюється на чоловіків від 18 до 22 років включно;

виїзд дозволений на загальних підставах за наявності документів;

нові правила не стосуються осіб, визначених у п. 2−14 Правил (зокрема посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування) — для них виїзд можливий лише у службове відрядження.

Які документи потрібні

Для перетину кордону чоловікам необхідно мати

паспортний документ, що дає право на виїзд з України;

військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив , що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років. За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

26 серпня Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити порядок виїзду з України для призовників і військовозобов’язаних віком до 25 років.

