США могут ввести налог на аутсорсинг: что это значит для Украины

Сенатор-республиканец Берни Морено представил законопроект «О прекращении международного переноса рабочих мест» (The Halting International Relocation of Employment, HIRE Act). Документ предлагает ввести налог для компаний, нанимающих иностранных работников вместо граждан США. В Индии это уже вызывало беспокойство.

Об этом пишет Dev.ua.

HIRE Act призван оградить американских работников от аутсорсинга. Он отметил, что в течение десятилетий компании переносили высокооплачиваемые рабочие места за границу в поисках более дешевой рабочей силы и большей прибыли.

Что предполагает HIRE Act

Законопроект предлагает три ключевых изменения:

введение 25% налога на аутсорсинговые платежи. Он будет касаться любых выплат иностранному работнику, если его работа приносит пользу потребителям в США;

создание «Фонда внутренней рабочей силы», на которые будут поступать средства от этого налога для финансирования программ стажировки и профессионального развития;

запрет относить аутсорсинговые платежи к расходам, подлежащим налоговому исчислению.

Потенциальное влияние на ІТ-сферу

Сильнее всего закон может ударить по индустрии ІТ-услуг Индии, рынок которой оценивается в $280 млрд. Компании TCS, Infosys, Wipro, HCLTech и Tech Mahindra получают от 50 до 65% своих доходов в Северной Америке.

В то же время, от индийских специалистов зависит и ряд американских корпораций из списка Fortune 500, в частности в банковской, торговой, медицинской и технологической сферах. Среди клиентов индийских ІТ-компаний — Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx, Home Depot.

Что это значит для ІТ-компаний из Украины

Согласно исследованию Ассоциации IT Ukraine «Digital Tiger: the Market Power of Russian IT — 2024», по состоянию на декабрь 2024 года в Украине было 2 118 активных IT-компаний, из них 47% - это аутсорсинговые.

Более 10 лет США были ведущим импортером украинских і-услуг. В 2024 году і-экспорт в США составил $2,397 млрд, или 37,2% общего объема.

По данным НБУ, в первом полугодии 2025 года объем экспорта компьютерных услуг составил $3210 млн. Из этой суммы $1135 млн были именно из США. Но это уже меньше, чем в прошлом году на 6,41%.

Если закон будет принят, его нормы начнут действовать с 1 января 2026 года, а будут применяться к платежам, выполненным после 31 декабря 2025 года.

Однако Reuters пишет, что американские фирмы, которые будут вынуждены платить такой налог, но напрямую зависят от зарубежных ІТ-услуг, вероятно, будут сопротивляться этой инициативе, в том числе и в судах.

