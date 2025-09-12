В Украине появился сервис для отслеживания изменений на рынке труда Сегодня 10:30 — Личные финансы

В Украине появился сервис для отслеживания изменений на рынке труда

Государственная служба занятости представила новый сервис «Тренды рынка труда», позволяющий отслеживать изменения на рынке труда, анализировать тенденции и перспективы развития.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предлагаем пользователям всегда держать руку на пульсе, поэтому запустили новый сервис „Тренды рынка труда“ в разделе „Статистика“, где ежемесячно будут обновляться показатели рынка занятости и работы службы», — говорится в сообщении.

Среди доступных данных:

количество предложений работы на Едином портале вакансий;

средний размер заработной платы в Украине;

численность официально занятых граждан;

анализ ситуации на рынке труда по видам безработицы;

информация об участии людей в программах содействия занятости.

Актуальные тенденции

На сегодня специалисты выделяют несколько ключевых трендов:

стабильный спрос работодателей на работников;

рост заработной платы наемных работников;

увеличение количества граждан, участвующих в программах по содействию занятости.

Кому будет полезно

Наличие такой информации пригодится журналистам, которые готовят материалы для своих изданий, общественным организациям, собирающим статистические данные для исследования тем рынка труда, а также гражданам, интересующимся темой трудоустройства, развития и возможностей.

Как свидетельствует информация в разделе «Статистика», в этом году на рынке труда Украины продолжается сокращение численности официально занятых граждан.

Так, по данным Пенсионного фонда Украины, численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила почти 10 млн человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом численность наемных работников практически не изменилась и составила 9,8 млн человек.

Численность принятых на работу работников в январе-июле 2025 практически соответствовала численности уволенных. Это можно считать положительным трендом, ведь в январе-июле прошлого года численность уволенных работников превысила численность принятых на 106 тыс. человек.

На Едином портале вакансий Государственной службы занятости, который объединяет вакансии ведущих сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывалось 244 тыс. предложений работы, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, в то же время соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками. Ситуация усложняется в региональном разрезе.

Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных работников, в частности по таким профессиям как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т. д. Также наблюдается значительный дефицит врачей разной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр).

Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 80%.

В условиях дефицита рабочей силы работодатели повышают заработную плату, чтобы удержать работников и привлекать новых. Так, по данным Государственной службы статистики в I квартале 2025 года, средний размер заработной платы штатных работников составил 23,5 тыс. гривен, что на четверть больше, чем в I квартале прошлого года.

Таким образом, как и в прошлом году, в среднем по стране для одного соискателя работы насчитывалось почти два предложения.

При этом есть существенные региональные диспропорции. Наибольший дефицит кадров наблюдается в:

г. Киеве (3 тыс. соискателей и 74 тыс. вакансий);

Львовской области (7 тыс. соискателей и 25 тыс. вакансий);

Днепропетровской области (10 тыс. соискателей и 19 тыс. вакансий);

Киевской области (7 тыс. соискателей и 16 тыс. вакансий);

Одесской области (8 тыс. соискателей и 14 тыс. вакансий).

В то же время, в Донецкой и Херсонской областях по объективным причинам численность соискателей работы превышает количество вакансий в 7 и 3 раз, в Николаевской области на одну вакансию претендует два искателя работы.

Напомним, как свидетельствуют результаты исследования «Индекс будущего: профессиональные ожидания подростков и детей в Украине», украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.

За семь месяцев 2025 года Государственная служба занятости предложила клиентам более 265 тыс. вакансий, из которых удалось укомплектовать почти 136 тыс. Больше всего рабочих мест предлагал Львовский областной центр занятости, а лидером по количеству трудоустроенных стала Днепропетровская область. Средняя продолжительность укомплектования вакансии за этот период составила 15 дней.

