Дефицит на рынке труда: украинские компании уже начали нанимать иностранцев — Finance.ua

Дефицит на рынке труда: украинские компании уже начали нанимать иностранцев Сегодня 14:01 — Личные финансы

Дефицит на рынке труда: украинские компании уже начали нанимать иностранцев

Официальных вакансий в Украине становится все меньше, а дефицит персонала растет. Работодатели говорят, что не могут найти людей, невзирая на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

Об этом идет речь в материале на сайте «Минфин».

Автор статьи отмечает, что на украинском рынке труда наметились новые тенденции — становится все меньше официальных вакансий плюс возрастает зарплатный разрыв между «белыми» и «серыми» рабочими местами.

Объяснений такой ситуации может быть два: либо из-за глобальных проблем в экономике предприятия сворачивают работу, поэтому сокращают количество вакансий, либо начинают еще активнее экономить финансовые ресурсы и оптимизировать оплату труда.

Для кого есть работа

На первом месте в списке самых востребованных специалистов — «синие воротнички»: водители, логисты, грузчики, продавцы. В топ-перечень также входят медсестры, фармацевты, бухгалтеры. За последние полгода вырос спрос на персонал, связанный с энергетикой и безопасностью инженеров, электриков, охранников.

Поэтому компании активно экспериментируют с кадрами. Например, «Эпицентр», «Сильпо», «Аврора» и McDonalds начали брать на работу несовершеннолетних. Некоторые приглашают работников из-за границы, в частности из Бангладеш, Непала, Индии.

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Везут только мужчин. Один такой работник стоит около 25 тысяч гривен в месяц. Их уже завозят на мясоперерабатывающие предприятия, склады и прочее. Планируется также привлечь на строительные работы.

На рынок труда оказывает влияние и искусственный интеллект. Вакансий, связанных с AI, в Украине пока не так много, но влияние на рынок труда уже заметно, поскольку автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии, маркетинге и даже рекрутинге уменьшает потребность в специалистах среднего звена.

Хотя работодатели заявляют о дефиците кадров, многие украинцы не могут найти работу.

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«Это главный парадокс отечественного рынка труда. С одной стороны — нехватка кадров, с другой — большая безработица», — говорит глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Например, по данным Института демографии, безработица по итогам прошлого года составила 9%, а по данным Нацбанка — 16%.

В Федерации работодателей отмечают поразительное несоответствие между спросом и предложением на рынке труда. Имеется дефицит на специалистов в сфере водоснабжения (53% незакрытых вакансий), здравоохранения (46,2%), энергетики (44,1%), образования (40%), сельского хозяйства (39%).

Что происходит с зарплатами

По данным Госстата, официальные зарплаты в Украине продолжают расти. В первом квартале этого года динамика составила 24,1% - до 23 460 гривен. При этом рост зарплат на 10,5% опережает инфляцию.

Как показывает опрос Федерации работодателей, 35% готовы и дальше повышать зарплаты. Но насколько большой будет надбавка — непонятно. Работодатели говорят, что могут дать сверху еще 10−15%. Ситуацию усложняет рост себестоимости производства, энергетические проблемы, удорожание сырья, финансовые сложности компаний из-за задержки платежей.

То есть постепенно многие предприятия упираются в «зарплатный потолок» — повышать оклады им просто не из чего, даже несмотря на нехватку персонала.

Поэтому, по мнению экспертов, разрыв между ожиданиями претендентов и возможностями работодателей будет расти, а найти «хорошую работу» многим украинцам будет все сложнее.

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