Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше — Finance.ua

Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше

В летний период студенты и подростки активно ищут сезонную работу. Для украинцев, которые находятся в Польше, доступен ряд вакансий, не требующих глубокого знания языка или специальной квалификации.

Как пишет in Poland, чаще всего такие подработки предлагаются в сфере торговли, обслуживания, сельского хозяйства и логистики.

Среди наиболее распространенных предложений — трудоустройство на складах, в супермаркетах, ресторанах быстрого питания, а также работа в поле или на фермах.

Нередко работодатели ищут дополнительных работников для уборки гостиниц, поддержания порядка в туристических объектах или упаковки продукции на производстве.

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«Вакансии такого типа, как правило, не требуют опыта, а график позволяет совмещать работу с отдыхом», — говорится в сообщении.

Трудоустройство подростков и лиц старше 18 лет

Для легального трудоустройства подросткам в возрасте от 15 лет требуется согласие родителей или опекунов, а также разрешение от инспекции труда (Państwowa Inspekcja Pracy).

Лица от 18 лет могут работать без ограничений, но работодатели обязаны заключить с ними письменный договор.

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Находящиеся под временной защитой украинские граждане могут работать без дополнительных разрешений, однако должны быть зарегистрированы в системе PESEL.

Мошенники

Важно помнить, что летом активизируются мошеннические схемы с поддельными объявлениями о работе.

Эксперты советуют избегать предложений без официального договора, без указанного работодателя или с требованием оплаты средств.

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Надежными остаются объявления на официальных биржах труда (например, praca.gov.pl), бюро карьеры при вузах и в проверенных агентствах временного трудоустройства.

Справка Finance.ua:

летом традиционно растет спрос на временную работу в разных областях. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку. Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий;

В Службе занятости сообщили, что в настоящее время открыто 628 вакансий сезонного характера, а среди желающих 18-летних поработать летом — 123 человека.



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