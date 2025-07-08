Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше

Личные финансы
14
Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше
Сезонные подработки для студентов и подростков: какие вакансии доступны украинцам в Польше
В летний период студенты и подростки активно ищут сезонную работу. Для украинцев, которые находятся в Польше, доступен ряд вакансий, не требующих глубокого знания языка или специальной квалификации.
Как пишет in Poland, чаще всего такие подработки предлагаются в сфере торговли, обслуживания, сельского хозяйства и логистики.
Среди наиболее распространенных предложений — трудоустройство на складах, в супермаркетах, ресторанах быстрого питания, а также работа в поле или на фермах.
Нередко работодатели ищут дополнительных работников для уборки гостиниц, поддержания порядка в туристических объектах или упаковки продукции на производстве.
Читайте также
«Вакансии такого типа, как правило, не требуют опыта, а график позволяет совмещать работу с отдыхом», — говорится в сообщении.

Трудоустройство подростков и лиц старше 18 лет

Для легального трудоустройства подросткам в возрасте от 15 лет требуется согласие родителей или опекунов, а также разрешение от инспекции труда (Państwowa Inspekcja Pracy).
Лица от 18 лет могут работать без ограничений, но работодатели обязаны заключить с ними письменный договор.
Читайте также
Находящиеся под временной защитой украинские граждане могут работать без дополнительных разрешений, однако должны быть зарегистрированы в системе PESEL.

Мошенники

Важно помнить, что летом активизируются мошеннические схемы с поддельными объявлениями о работе.
Эксперты советуют избегать предложений без официального договора, без указанного работодателя или с требованием оплаты средств.
Читайте также
Надежными остаются объявления на официальных биржах труда (например, praca.gov.pl), бюро карьеры при вузах и в проверенных агентствах временного трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • летом традиционно растет спрос на временную работу в разных областях. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку. Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий;
  • В Службе занятости сообщили, что в настоящее время открыто 628 вакансий сезонного характера, а среди желающих 18-летних поработать летом — 123 человека.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems