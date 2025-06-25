В Польше стартует эксперимент по сокращению рабочей недели до 4 дней — Finance.ua

В Польше стартует эксперимент по сокращению рабочей недели до 4 дней Сегодня 19:15

Польша начинает внедрение экспериментальной модели четырехдневной рабочей недели с возможностью сохранения полной заработной платы. Нововведение стартует 30 июня и предполагает гибкий подход к организации рабочего времени. Об этом сообщает INFOR.pl.

Как отмечается, основная цель инициативы — повысить качество жизни работников без потерь для бизнеса или экономики.

Работникам предлагают альтернативы:

перейти на 4-дневную рабочую неделю;

сократить продолжительность ежедневной работы до 6 часов;

или же получить больше оплачиваемых дней отпуска.

Конкретную модель организации труда компании смогут определять самостоятельно. Могут, в частности, оставить стандартную 5-дневку, но компенсировать ее дополнительными выходными. Число таких выходных будет устанавливать работодатель.

Чтобы облегчить адаптацию к новой системе, бизнесу и государственным учреждениям будут оказывать финансовую поддержку — до 1 млн злотых на организационные изменения.

Правительство рассматривает реформу как часть стратегии борьбы с демографическим кризисом.

Ожидается, что сокращение рабочего времени позволит работникам больше внимания уделять семье, что в свою очередь может способствовать росту рождаемости и укреплению социальных связей.

Проект ориентирован прежде всего на граждан Польши, и по замыслу правительства должен стать ответом на современные вызовы: обеспечение лучшего баланса между работой и личной жизнью, уменьшение эмоционального выгорания и повышение качества труда. Аналогичные инициативы уже реализуются во Франции, Бельгии, Испании и Скандинавии.

УНН По материалам:

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