В Украине оставят только один вид социальной помощи — Finance.ua

В Украине оставят только один вид социальной помощи Сегодня 13:03 — Казна и Политика

В Украине оставят только один вид социальной помощи

В Украине планируют объединить все действующие виды социальной помощи в одну. Выплачивать помощь планируют уже со следующего года.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время эфира из ЦЭС, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, в стране уже запустили пилотный проект «абсолютно автоматической помощи» — базовой социальной помощи.

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«Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой», — отметила Жолнович.

Напомним, Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект базовой социальной помощи.

Выплаты будут назначаться:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям или родителям, получающим пособие на детей;

многодетным семьям;

семьям, получающим временную помощь детям из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;

людям с инвалидностью;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:

для первого члена семьи — 4500 грн;

для каждого совершеннолетнего — 3150 грн (70%);

для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.

Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.

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