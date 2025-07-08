В Украине оставят только один вид социальной помощи — Finance.ua

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В Украине оставят только один вид социальной помощи

Казна и Политика
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В Украине оставят только один вид социальной помощи
В Украине оставят только один вид социальной помощи
В Украине планируют объединить все действующие виды социальной помощи в одну. Выплачивать помощь планируют уже со следующего года.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время эфира из ЦЭС, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, в стране уже запустили пилотный проект «абсолютно автоматической помощи» — базовой социальной помощи.
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«Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой», — отметила Жолнович.
Напомним, Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект базовой социальной помощи.
Выплаты будут назначаться:
  • малообеспеченным семьям;
  • одиноким матерям или родителям, получающим пособие на детей;
  • многодетным семьям;
  • семьям, получающим временную помощь детям из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;
  • людям с инвалидностью;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Сумма пособия определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:
  • для первого члена семьи — 4500 грн;
  • для каждого совершеннолетнего — 3150 грн (70%);
  • для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.
Цель программы — избежать ситуации, когда людям нужно отдельно оформлять несколько видов пособий, собирая десятки справок.
По материалам:
РБК-Україна
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