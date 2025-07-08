Федоров сделал анонс услуги по получению пенсий в «Дія» — Finance.ua

Федоров сделал анонс услуги по получению пенсий в «Дія» Сегодня 17:36 — Личные финансы

Федоров сделал анонс услуги по получению пенсий в «Дія»

Среди новых услуг в «Дія», которые в скором времени планирует запустить Министерство цифровой трансформации, будет получение пенсий.

Об этом на презентации «Ветеран Pro» в приложении «Дія» заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем в ближайшее время запустить ряд новых услуг. Мы сейчас начали работать над самой удобной услугой в мире по получению пенсий», — заявил он, добавив, что «это вообще будет магия».

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Он добавил, что 52% обращений к поддержке «Дія» уже закрывает искусственный интеллект.

Ранее Минцифры запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO. Монетизация «Дія» началась в мае 2025 года, и уже в июне платформа может получить первые доходы. Одним из первых инструментов монетизации является шеринг документов.

В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». В настоящее время Ветеран PRO имеет шесть услуг:

поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;

программа Ветеранский спорт;

подача заявки на программу «єОселя»;

доступ к «єВідновлення»;

подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

оформление субсидии.

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