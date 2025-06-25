Сколько времени украинцы ищут работу в 2025 году — данные Госслужбы занятости Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сколько времени украинцы ищут работу в 2025 году — данные Госслужбы занятости

В 2025 году среднее время поиска новой работы в Украине составляло 51 день, в 2024-м было 50 дней. Для сравнения, в 2023 году работу искали в среднем 60 дней.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

В настоящее время на сайте Государственной службы занятости размещено около 230 тысяч вакансий. Ежедневно прибавляется еще примерно 10 тысяч новых предложений.

Кто находит работу скорее всех

Меньше всего времени на поиск работы тратят представители рабочих и технических профессий, а также отдельные специалисты в сфере науки и медицины. По статистике, в течение одной недели удается трудоустроиться:

научным сотрудникам;

врачам;

электрослесарям;

машинистам;

горнякам.

Быстро работают также техники-механики в сельском хозяйстве, монтажники строительной техники, зоотехники и производители художественных изделий из лозы.

Кому труднее всего найти работу

Представители профессий, которые трудоустраиваются медленнее других:

брикетчики (работники, производящие топливные брикеты из опилок, соломы или шелухи);

специалисты по интервьюированию (люди, собирающие первичную информацию через опросы);

организаторы ритуальных церемоний;

репетиторы по технике языка, преимущественно преподаватели актерского мастерства;

обработчики тканей и волокон.

Напомним, ранее Киевская служба занятости сообщила , что на столичном рынке труда фиксируют нехватку специалистов рабочих профессий. Наиболее востребованы монтажники радиоэлектронной аппаратуры, водители, продавцы и повара. Из 5,5 тысяч актуальных вакансий больше в его объявлений подано на должность монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов — почти 300. Средняя заработная плата по этой специальности около 27 тысяч гривен.

Со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, который уточняет правила организации дистанционной и надомной работы. Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, которым упорядочиваются вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматриваются гибкие условия для родителей школьников.

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