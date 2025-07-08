«Пакет школьника»: в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить 5 тыс. грн — Finance.ua

«Пакет школьника»: в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить 5 тыс. грн Сегодня 12:03 — Личные финансы

«Пакет школьника»: в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить 5 тыс. грн

Министерство социальной политики готовит комплексный проект закона о поддержке семей с детьми. В то же время правительство уже сейчас начинает вводить отдельные элементы новой системы. Так, в Украине запустили новую программу поддержки семей с детьми «Пакет школьника».

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«„Пакет школьника“ поможет родителям будущих первоклашек приобрести все необходимые для школы, например, канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь. Размер выплаты — 5 тысяч гривен на каждого первоклассника», — сообщили в Минсоцполитики.

Выплата предоставляется при условии, что ребенок пойдет учиться именно в школу в Украине.

«Запуск „Пакета школьника“ — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине. Мы стремимся обеспечить поддержку семьям с детьми на протяжении всего периода взросления ребенка, от рождения и до его самостоятельного выхода в свет. А начало школьной жизни, безусловно, является этапом, на котором такая помощь крайне еобходима», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Первоклассники, которые пока не нашли свою семью и находятся в заведениях, тоже получат эту помощь.

Как будут выплачивать средства

Выплата будет предоставляться родителю первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования.

Как рассказала Жолнович в эфире телемарафона, «Пакет школьника» будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу, школьная система передаст эту информацию в Пенсионный фонд и в «Дія» человеку поступит пуш-уведомление, что он может получить такую ​​помощь.

Далее лицо будет подтверждаться заявкой через «Дія» и на его специальную виртуальную карту в «Дія» зачислят деньги.

Если у родителей ребенка нет «Дія», тогда после зачисления ребенка в школу необходимо прийти в Пенсионный фонд и подписать соответствующее заявление в любом сервисном центре, указав счет для зачисления средств.

Определить магазин, в котором можно рассчитаться данной выплатой, можно будет по кодам деятельности магазинов, в частности, с детскими товарами. Тратить средства можно будет как в офлайн, так и в онлайн магазинах.

Справка Finance.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июля сообщил, что правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника»;

эта выплата в 5 тыс. грн никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

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