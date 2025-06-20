Что делать, когда потеряли работу: 7 шагов, чтобы выйти из кризиса — Finance.ua

Что делать, когда потеряли работу: 7 шагов, чтобы выйти из кризиса Сегодня 07:03 — Личные финансы

Что делать, когда потеряли работу: 7 шагов, чтобы выйти из кризиса

Потерять работу — всегда непросто. Но это может произойти с каждым: иногда компании сокращают штат, меняют направление или руководство. Однако следует помнить, что этот этап — это не конец. Он может стать началом чего-то нового, на что давно не хватало решительности.

Специалисты robota.ua подготовили практическую инструкцию, которая поможет собраться, справиться со стрессом и вернуть уверенность в себе.

Что делать после потери работы: пошаговая инструкция

1. Дайте волю эмоциям

Эксперты советуют прожить стресс и позволить себе испытать эмоции от разочарования до страха или злости. Не стоит их подавлять, но и не застревайте в них. Также не стоит себя винить. Сокращения, изменения в компании, даже конфликты — это неотъемлемая часть жизни, а не приговор.

Ищите поддержки у близких или специалистов. Открытый разговор поможет снизить внутреннее давление.

2. Сохраняйте структуру дня

Даже если очень хочется просто лежать и ничего не делать — это не поможет выйти из кризиса.

Попытайтесь соблюдать привычный график: просыпаться в одно и то же время, планировать день, отводить время на поиск работы — это поможет сохранить ощущение контроля.

Не забывайте и о себе — спорт, хобби, прогулки, медитация или тот же день под одеялом с сериалом тоже нужны.

3. Сделайте ревизию своих сильных сторон

Замечайте не потерю, а преимущества: знания, навыки, опыт. Запишите свои достижения, даже небольшие. Обновите резюме и LinkedIn. И не просто «ищу работу», а четко: «Ищу позицию аналитика в финансовой сфере» — это работает лучше.

4. Проанализируйте, что дальше

Возможно, это именно тот момент, когда можно наконец-то сменить сферу или начать собственное дело. Если предыдущая работа не радовала, стоит подумать, куда двигаться дальше.

Рассмотрите фриланс, подработки, временные проекты — это поможет не выпасть с рынка.

Однако обязательно оцените свои финансы: сколько времени вы можете позволить себе искать работу без дохода?

5. Активируйте свой профессиональный круг

Напишите бывшим коллегам, партнерам, друзьям. Не стесняйтесь — большинство людей понимают ситуацию и готовы помочь. В коммуникации будьте четкими: вместо «Я ищу что-то новое» лучше сказать: «Я ищу позицию контент-менеджера в сфере маркетинга в диджитал-компании».

Участвуйте в профессиональных событиях и присоединяйтесь к онлайн-сообществам — это источник не только вакансий, но и вдохновения.

6. Учитесь и используйте время с пользой

Сейчас идеальный момент, чтобы прокачать навыки. Бесплатных курсов и вебинаров много — выберите то, что усилит вашу позицию на рынке труда.

7. Грамотно откликайтесь на вакансии

В поисках новой работы важно не количество заявок, а качество. Отправляйте персонализированные резюме, добавляйте сопроводительное письмо — это шанс показать, почему именно вы нужны на этой вакансии.

Фиксируйте все в таблице: куда подались, когда ответили. Так легче держать процесс под контролем.

Ранее мы сообщали, что часто в описании вакансий можно прочитать между строк, какой на самом деле будет работа и чего ждать от работодателя. Рекрутер рассказала, какие формулировки в объявлениях следует воспринимать с осторожностью — и что они могут в себе таить.

А еще можно потратить часы на составление резюме, отправить его в десятки компаний, а в ответ — тишина. Специалисты проанализировали, почему резюме не работает и дали советы, как заставить его выполнять свою главную функцию — открывать дверь к новой работе.

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