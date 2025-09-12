0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост зарплат в Украине снизил дефицит рабочей силы — НБУ

Личные финансы
2
Рост зарплат в Украине снизил дефицит рабочей силы — НБУ
Рост зарплат в Украине снизил дефицит рабочей силы — НБУ
Бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и находит способы уменьшения кадрового дефицита.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, сообщает РБК-Украина.
По его словам, острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало больше участия населения на рынке труда.

Как изменился рынок труда

По данным Нацбанка, количество вакансий на сайтах поиска работы уменьшилось, а количество резюме существенно выросло. Это свидетельствует о том, что на рынок труда возвращаются группы населения, которые раньше были менее активными.
Речь идет о пенсионерах, пожилых людях, женщинах и молодежи.
«Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, пожалуй, это один из ключевых элементов», — подчеркнул Николайчук.
Читайте также
По его словам, предприятия постепенно приспосабливаются к кадровому дефициту и ищут альтернативные способы преодоления. Это дополнительно снижает напряженность на рынке труда.
В то же время, экономика Украины продолжает расти. В 2025 г. ВВП увеличится более чем на 2%, что свидетельствует об активности бизнеса. Поэтому, по мнению Николайчука, нельзя говорить, что спрос на кадры снизился.

Влияние новых решений

Николайчук также прокомментировал разрешение правительства на выезд мужчин в возрасте 18−22 лет за границу. Он напомнил, что решение было принято 28 августа, поэтому оно еще не могло сказаться на рынке труда.
Напомним, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак отмечал, что после решения Кабинета Министров, что позволило молодым ребятам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что ребята массово увольняются и «бегут» из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.
Читайте также
В то же время директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявлял, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не ожидается.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems