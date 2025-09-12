Рост зарплат в Украине снизил дефицит рабочей силы — НБУ Сегодня 12:05 — Личные финансы

Рост зарплат в Украине снизил дефицит рабочей силы — НБУ

Бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и находит способы уменьшения кадрового дефицита.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало больше участия населения на рынке труда.

Как изменился рынок труда

По данным Нацбанка, количество вакансий на сайтах поиска работы уменьшилось, а количество резюме существенно выросло. Это свидетельствует о том, что на рынок труда возвращаются группы населения, которые раньше были менее активными.

Речь идет о пенсионерах, пожилых людях, женщинах и молодежи.

«Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, пожалуй, это один из ключевых элементов», — подчеркнул Николайчук.

По его словам, предприятия постепенно приспосабливаются к кадровому дефициту и ищут альтернативные способы преодоления. Это дополнительно снижает напряженность на рынке труда.

В то же время, экономика Украины продолжает расти. В 2025 г. ВВП увеличится более чем на 2%, что свидетельствует об активности бизнеса. Поэтому, по мнению Николайчука, нельзя говорить, что спрос на кадры снизился.

Влияние новых решений

Николайчук также прокомментировал разрешение правительства на выезд мужчин в возрасте 18−22 лет за границу. Он напомнил, что решение было принято 28 августа, поэтому оно еще не могло сказаться на рынке труда.

Напомним, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак отмечал , что после решения Кабинета Министров, что позволило молодым ребятам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что ребята массово увольняются и «бегут» из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.

В то же время директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявлял , что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не ожидается.

