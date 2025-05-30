Кадровый парадокс: бизнесу в Украине критически не хватает работников (исследование) — Finance.ua

Кадровый парадокс: бизнесу в Украине критически не хватает работников (исследование) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Кадровый парадокс: бизнесу в Украине критически не хватает работников (исследование)

Из-за войны Украина потеряла сотни тысяч работников — в результате мобилизации, гибели, вынужденного переселения и эмиграции. По оценкам Всемирного банка, до войны почти 50% украинцев имели работу, а в 2023 году эта цифра снизилась до 40%. При этом существует парадокс: несмотря на кризис, на рынке есть вакансии, но закрыть их почти невозможно.

Work.ua , KSE и Промприбор провели исследование, показывающее, почему бизнес не может закрыть вакансии и какой есть выход.

Кадровый вакуум во всех секторах

Участники исследования сообщили, что особенно остро ощущается недостаток:

специалистов рабочих специальностей: слесарей, электриков, токарей, сварщиков, водителей;

инженеров и технических профессионалов;

медицинского персонала: врачей, медсестер, фармацевтов;

специалистов по продажам и обслуживанию;

логистов, работников склада, экспедиторов.

ІТ-сфера хоть и привлекает кадры, но тоже испытывает дефицит сисадминов и аналитиков.

«Рынок труда в настоящее время характеризуется дефицитом квалифицированных работников во всех областях: от технических и рабочих специальностей до продаж и высших руководящих должностей. Острая нехватка ощущается в так называемых „мужских“ профессиях, в которых нужна физическая сила или специализированные технические навыки», — говорится в исследовании.

Продолжительность поиска и найма выросла более чем в два раза

Респонденты говорят: если в среднем раньше вакансия закрывалась за 2−3 недели, то сейчас на это нужно 2−3 месяца. Узкие специальности (например, врач-аллерголог или инженер Revit) могут оставаться открытыми до года.

Как компании ищут работников:

внутренние HR-специалисты (in-house HR) — более глубокое понимание специфики компании и более прицельный отбор кандидатов;

сайты поиска работы обеспечивают большой поток откликов, особенно для массовых вакансий;

реферальные программы (рекомендации) дают самый высокий процент успешных наймов и наилучшее качество кандидатов.

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А вот наименее эффективными каналами поиска называют:

государственную службу занятости (из-за бумажной волокиты);

студентов (недостаточная подготовка, отсутствие мотивации оставаться);

аутсорсинг (дорогой, часто некачественный).

При этом ни один из существующих каналов не может закрыть все потребности, говорят опрошенные.

Как показало исследование, часть опрошенных компаний внедряет нетипичные для себя подходы, экспериментирует, другие остаются в пределах привычных стратегий, объясняя это спецификой отрасли или ограниченными ресурсами. Общим для многих опрошенных является внедрение дополнительных программ обучения и автоматизации.

Выводы исследования

Состоялся гендерный сдвиг

Женщины стали активнее работать в тех областях, которые традиционно считались «мужскими». 29% работодателей уже успешно трудоустраивают женщин на технические и физически сложные позиции, и еще 15% планируют это сделать. Но процесс сложный.

63% компаний трудоустраивают ветеранов

Чаще это органичный процесс: ветеран просто приходит на собеседование. Только 9% опрошенных имеют специальные программы поддержки и целенаправленно привлекают работников с военным опытом. Адаптация после службы требует более глубокой работы — от психологической поддержки до переподготовки. Пока что большинство компаний к этому не готовы.

Наем трудовых мигрантов слишком дорогой

Всего лишь 13% работодателей нанимают работников из других стран. Еще 8% планируют это делать в ближайшее время. Часть тех, кто не рассматривает такую ​​возможность вовсе, составляет более 20%. Главные барьеры — язык, сложность адаптации, бюрократия, низкие зарплаты. Большинство не рассматривает эту опцию вовсе.

Неиспользованный потенциал искусственного интеллекта

Несмотря на глобальный тренд автоматизации, украинский бизнес почти не использует ИИ для решения проблем с нехваткой персонала. Только 13% респондентов указали на оптимизацию процессов с помощью ИИ как способ преодоления кризиса.

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Образование как спасительный круг

Обучение студентов за свой счет и дальнейшее трудоустройство часто упоминается как один из способов решать проблему нехватки квалифицированных кадров. Так же, как и платное обучение собственных сотрудников. Компании инвестируют в обучающие курсы, запускают программы внутренней подготовки, оплачивают квалификационные тренинги. Многие уже не рассчитывают на государственную службу занятости или университеты, а воспитывают кадры «под себя». Но это решение — не для всех: у мелкого бизнеса зачастую нет таких ресурсов.

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