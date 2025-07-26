Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда

Личные финансы
283
Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда
Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда
В этом году Государственная служба занятости предложила украинцам 231 тыс. вакансий с зарплатами до 230 тыс. грн. Больше всего работодатели искали продавцов, водителей и подсобных работников. В общей сложности предлагали работу по 3303 профессиям.
В Госслужбе занятости назвали наиболее популярные предложения на рынке труда в 2025 году.

Каких вакансий было больше всего

Больше всего предложений на рынке труда было для продавцов продовольственных товаров и других продавцов. Работодатели опубликовали 17,9 тыс. вакансий.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

На втором месте по количеству предложений — работа подсобного работника (10,8 тыс. вакансий).
Третье место — водители. Работодатели искали водителей легковых автомобилей, автобусов, погрузчиков, трамваев и троллейбусов (9,4 тыс. вакансий).
В ТОП-10 самых популярных вакансий Службы занятости также вошли:
  • повара — 7,8 тыс. вакансий;
  • медсестры и медбратья — 7,1 тыс. вакансий;
  • уборщики — 6,9 тыс. вакансий;
  • бухгалтеры (главный бухгалтер, специалист, эксперт, начальник бухгалтерии) — 5,7 тыс. вакансий;
  • администраторы залов, кинотеатров, офис-администраторы — 3,2 тыс. вакансий;
  • швея — 2,9 тыс. вакансий;
  • охранники — 2,7 тыс. вакансий.
Напомним, по данным исследования Work.ua, многие месяцы самой большой по количеству вакансий на рынке труда является категория «Рабочие специальности, производство». Это свидетельствует об остром дефиците кадров специалистов рабочих профессий.
Работодатели уже начали готовиться к осени как новому учебному году и сезону активного найма, поэтому заметно возросло количество вакансий для педагогов и рекрутеров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems