Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда — Finance.ua

Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда Вчера 10:12 — Личные финансы

Кого ищут работодатели: ТОП-10 предложений на рынке труда

В этом году Государственная служба занятости предложила украинцам 231 тыс. вакансий с зарплатами до 230 тыс. грн. Больше всего работодатели искали продавцов, водителей и подсобных работников. В общей сложности предлагали работу по 3303 профессиям.

В Госслужбе занятости назвали наиболее популярные предложения на рынке труда в 2025 году.

Каких вакансий было больше всего

Больше всего предложений на рынке труда было для продавцов продовольственных товаров и других продавцов. Работодатели опубликовали 17,9 тыс. вакансий.

На втором месте по количеству предложений — работа подсобного работника (10,8 тыс. вакансий).

Третье место — водители. Работодатели искали водителей легковых автомобилей, автобусов, погрузчиков, трамваев и троллейбусов (9,4 тыс. вакансий).

В ТОП-10 самых популярных вакансий Службы занятости также вошли:

повара — 7,8 тыс. вакансий;

медсестры и медбратья — 7,1 тыс. вакансий;

уборщики — 6,9 тыс. вакансий;

бухгалтеры (главный бухгалтер, специалист, эксперт, начальник бухгалтерии) — 5,7 тыс. вакансий;

администраторы залов, кинотеатров, офис-администраторы — 3,2 тыс. вакансий;

швея — 2,9 тыс. вакансий;

охранники — 2,7 тыс. вакансий.

Напомним, по данным исследования Work.ua, многие месяцы самой большой по количеству вакансий на рынке труда является категория «Рабочие специальности, производство». Это свидетельствует об остром дефиците кадров специалистов рабочих профессий.

Работодатели уже начали готовиться к осени как новому учебному году и сезону активного найма, поэтому заметно возросло количество вакансий для педагогов и рекрутеров.

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