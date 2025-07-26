Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста — Finance.ua
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Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста

Личные финансы
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Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста
Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста
Законом определено, что совершеннолетние дети обязаны помогать нетрудоспособным родителям, нуждающимся в материальной помощи. Если же этого не происходит, суд может взыскать с них средства на покрытие расходов, связанных с предоставлением такой заботы.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Основания для уплаты алиментов на содержание родителей

Нетрудоспособными считаются родители пенсионного возраста или инвалиды I, II или III группы.
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Потребность в финансовой помощи определяется индивидуально с учетом пенсии, льгот и имущества, которое может приносить доход, и т. д.
Нетрудоспособность не является основанием для алиментов, если родители обеспечены прожиточным минимумом.
Кроме уплаты алиментов, дети должны финансировать дополнительные расходы на лечение, связанные с тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью.
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В таких случаях суд может постановить уплатить сына или дочь, имеющих достаточный заработок, единовременную или срочную помощь на лечение и уход.
Когда можно освободиться от обязанности содержать родителей:
  • если родители были лишены родительских прав и эти права не восстановлены;
  • если отец или мать уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей;
  • если родители не выплачивали алименты на содержание ребенка более трех лет, что привело к возникновению непогашенной задолженности.
Размер алиментов на родителей определяется в виде доли от дохода ребенка с учетом материального и семейного положения обеих сторон.
При этом учитывается возможность получения помощи от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей.
Напомним, по данным Опендатабота, более 187 тыс. производств из-за неуплаты алиментов насчитывается в Украине по состоянию на середину июля 2025 года. Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
По материалам:
Finance.ua
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