Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста — Finance.ua

Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей: объяснение Минюста
Законом определено, что совершеннолетние дети обязаны помогать нетрудоспособным родителям, нуждающимся в материальной помощи. Если же этого не происходит, суд может взыскать с них средства на покрытие расходов, связанных с предоставлением такой заботы.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Основания для уплаты алиментов на содержание родителей
Нетрудоспособными считаются родители пенсионного возраста или инвалиды I, II или III группы.
Потребность в финансовой помощи определяется индивидуально с учетом пенсии, льгот и имущества, которое может приносить доход,
и т. д.
Нетрудоспособность не является основанием для алиментов, если родители обеспечены прожиточным минимумом.
Кроме уплаты алиментов, дети должны финансировать дополнительные расходы на лечение, связанные с тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью.
В таких случаях суд может постановить уплатить сына или дочь, имеющих достаточный заработок, единовременную или срочную помощь на лечение и уход.
Когда можно освободиться от обязанности содержать родителей:
- если родители были лишены родительских прав и эти права не восстановлены;
- если отец или мать уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей;
- если родители не выплачивали алименты на содержание ребенка более трех лет, что привело к возникновению непогашенной задолженности.
Размер алиментов на родителей определяется в виде доли от дохода ребенка с учетом материального и семейного положения обеих сторон.
При этом учитывается возможность получения помощи от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей.
Напомним, по данным Опендатабота, более 187 тыс. производств из-за неуплаты алиментов насчитывается в Украине по состоянию на середину июля 2025 года. Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
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