Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов — Finance.ua
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Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов

Личные финансы
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Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов
Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов
Бытует мнение, что искать работу летом — бесполезно, ведь руководители уходят в отпуска, а процессы в компании тормозятся. Однако эксперты отмечают, что лето — это возможность для самых активных воспользоваться меньшей конкуренцией, пока часть кандидатов берут паузу в поиске работы.
Об этом говорят специалисты budni.robota.ua.

Миф о «мертвом сезоне»

Хотя весна и осень считаются более активными периодами для рекрутинга, многие компании продолжают найм и летом.
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Прежде всего это касается среднего и крупного бизнеса, где процесс трудоустройства не ставят на паузу.
Часть вакансий на сезонные или проектные сферы открывается именно летом, когда работники уходят в отпуск или увольняются.

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Также в летний период рекрутеры менее загружены, поэтому у них больше времени на внимательное рассмотрение кандидатов.
Почему лето — идеальное время для соискателей:
  • низкая конкуренция. Большинство кандидатов откладывают поиск работы до осени, что увеличивает шансы трудоустроиться;
  • более быстрая обратная связь. Нагрузка на HR-ов снижается, поэтому отклики на резюме поступают быстрее, а собеседования назначаются без длительных ожиданий;
  • подготовка к осеннему сезону. Даже если идеальная для вас вакансия еще не появилась, летом можно обновить резюме, LinkedIn-профиль и отшлифовать навыки прохождения собеседования.

Как эффективно использовать лето для карьерного роста

Учитесь. Используйте это время для получения новых знаний, запишитесь на курсы, подтяните soft skills, освежите знания английского — это увеличит вашу ценность на рынке труда к осени.
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Нетворкинг. Профессиональные мероприятия, вебинары летом часто позволяют завязать новые связи.
Рынок. Летом посвятите время анализу рынка труда — какие вакансии появляются, кто нанимает, какие навыки ценятся. Это поможет понять, куда двигаться, чтобы быть подготовленным к осени.
Напомним, многие молодые специалисты сталкиваются с парадоксом на рынке труда: без опыта трудно получить работу, а без работы — неоткуда взять опыт.
ТОП-3 способа, как выйти из замкнутого круга и найти первую работу:
  • Pet-проект — это индивидуальный проект, реализуемый в свободное время. Основная цель — демонстрировать ваши навыки работодателю на практике.
  • Стажировка/практика — полностью оплачиваемые стажировки, часто с возможностью трудоустроиться, а также учебные — для студентов, которым нужна практика в университете (часто неоплачиваемые).
  • Волонтерство — помощь общественным организациям хорошо отразится на резюме, потому что сознательные компании ищут сознательных людей.
По материалам:
Finance.ua
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