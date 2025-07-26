Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов Вчера 16:06 — Личные финансы

Почему лето — идеальное время для поиска работы: советы специалистов

Бытует мнение, что искать работу летом — бесполезно, ведь руководители уходят в отпуска, а процессы в компании тормозятся. Однако эксперты отмечают, что лето — это возможность для самых активных воспользоваться меньшей конкуренцией, пока часть кандидатов берут паузу в поиске работы.

Об этом говорят специалисты budni.robota.ua.

Миф о «мертвом сезоне»

Хотя весна и осень считаются более активными периодами для рекрутинга, многие компании продолжают найм и летом.

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Прежде всего это касается среднего и крупного бизнеса, где процесс трудоустройства не ставят на паузу.

Часть вакансий на сезонные или проектные сферы открывается именно летом, когда работники уходят в отпуск или увольняются.

Также в летний период рекрутеры менее загружены, поэтому у них больше времени на внимательное рассмотрение кандидатов.

Почему лето — идеальное время для соискателей:

низкая конкуренция. Большинство кандидатов откладывают поиск работы до осени, что увеличивает шансы трудоустроиться;

Большинство кандидатов откладывают поиск работы до осени, что увеличивает шансы трудоустроиться; более быстрая обратная связь. Нагрузка на HR-ов снижается, поэтому отклики на резюме поступают быстрее, а собеседования назначаются без длительных ожиданий;

Нагрузка на HR-ов снижается, поэтому отклики на резюме поступают быстрее, а собеседования назначаются без длительных ожиданий; подготовка к осеннему сезону. Даже если идеальная для вас вакансия еще не появилась, летом можно обновить резюме, LinkedIn-профиль и отшлифовать навыки прохождения собеседования.

Как эффективно использовать лето для карьерного роста

Учитесь. Используйте это время для получения новых знаний, запишитесь на курсы, подтяните soft skills, освежите знания английского — это увеличит вашу ценность на рынке труда к осени.

Нетворкинг. Профессиональные мероприятия, вебинары летом часто позволяют завязать новые связи.

Рынок. Летом посвятите время анализу рынка труда — какие вакансии появляются, кто нанимает, какие навыки ценятся. Это поможет понять, куда двигаться, чтобы быть подготовленным к осени.

Напомним, многие молодые специалисты сталкиваются с парадоксом на рынке труда: без опыта трудно получить работу, а без работы — неоткуда взять опыт.

ТОП-3 способа, как выйти из замкнутого круга и найти первую работу:

Pet-проект — это индивидуальный проект, реализуемый в свободное время. Основная цель — демонстрировать ваши навыки работодателю на практике.

— это индивидуальный проект, реализуемый в свободное время. Основная цель — демонстрировать ваши навыки работодателю на практике. Стажировка/практика — полностью оплачиваемые стажировки, часто с возможностью трудоустроиться, а также учебные — для студентов, которым нужна практика в университете (часто неоплачиваемые).

Волонтерство — помощь общественным организациям хорошо отразится на резюме, потому что сознательные компании ищут сознательных людей.

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