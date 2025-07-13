Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua Сегодня 10:18 — Личные финансы

Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua

Несмотря на отпускной сезон, работодатели продолжают активно искать работников. В частности, в июне было опубликовано больше всего вакансий за год — 107 069.

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Области-лидеры по количеству вакансий

В июне 2025 года больше всего вакансий было размещено в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Читайте также Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа

В то же время возросло количество вакансий в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях — в среднем на 2%.

Каких специалистов ищут работодатели

Очень высоким остается количество вакансий для людей без опыта — 55% от всех предложений работы.

Несмотря на то, что летом обычно лидерство держат вакансии из сферы обслуживания, многие месяцы наибольшей по количеству вакансий на рынке труда является категория «Рабочие специальности, производство».

Читайте также Работа с бронированием: популярные профессии и зарплаты

Как отмечают аналитики, это свидетельствует об остром дефиците кадров специалистов рабочих профессий.

Работодатели уже начали готовиться к осени как новому учебному году и сезону активного найма, поэтому заметно возросло количество вакансий для педагогов и рекрутеров.

В июне больше всего вакансий разместили следующие компании: «Аврора» (1315 вакансий), «Фора» (1267), «Новая почта» (1059), EVA (995) и Novus (958).

Напомним, показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн ежемесячно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.