Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua — Finance.ua
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Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua

Личные финансы
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Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua
Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua
Несмотря на отпускной сезон, работодатели продолжают активно искать работников. В частности, в июне было опубликовано больше всего вакансий за год — 107 069.
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Области-лидеры по количеству вакансий

В июне 2025 года больше всего вакансий было размещено в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
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В то же время возросло количество вакансий в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях — в среднем на 2%.
Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua

Каких специалистов ищут работодатели

Очень высоким остается количество вакансий для людей без опыта — 55% от всех предложений работы.
Несмотря на то, что летом обычно лидерство держат вакансии из сферы обслуживания, многие месяцы наибольшей по количеству вакансий на рынке труда является категория «Рабочие специальности, производство».
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Как отмечают аналитики, это свидетельствует об остром дефиците кадров специалистов рабочих профессий.
Работодатели уже начали готовиться к осени как новому учебному году и сезону активного найма, поэтому заметно возросло количество вакансий для педагогов и рекрутеров.
Каких специалистов ищут работодатели — исследование Work.ua
В июне больше всего вакансий разместили следующие компании: «Аврора» (1315 вакансий), «Фора» (1267), «Новая почта» (1059), EVA (995) и Novus (958).
Напомним, показатель средней зарплаты в июне впервые с начала года не вырос и остался на уровне 25 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты у эндодонтистов, получающих 60 тыс. грн ежемесячно.

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По материалам:
Finance.ua
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