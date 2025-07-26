Кому могут отказать в субсидии на аренду жилья: 15 причин — Finance.ua

Кому могут отказать в субсидии на аренду жилья: 15 причин Вчера 14:19 — Личные финансы

Кому могут отказать в субсидии на аренду жилья: 15 причин

В Украине действует программа, в рамках которой предоставляется субсидия ВПЛ на аренду жилья. Однако существует ряд важных условий, в случае нарушения которых могут не назначить или прекратить выплаты.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают , почему могут отказать в помощи.

15 причин, почему могут отказать в субсидии

1. Если лицо или члены домохозяйства не являются внутренне перемещенными лицами, субсидию могут не предоставить.

Также в помощи откажут, если гражданин:

переехал не из зоны боевых действий или оккупации;

владеет жильем в безопасном регионе площадью более 13,65 м² на человека;

имеет жилье, которое не получило повреждений, или об этом нет сведений в Реестре поврежденного имущества, акте обследования или техническом отчете;

получает помощь на проживание ВПЛ.

2. Если был куплен автомобиль новее 5 лет. Исключения — мопеды и прицепы, мотоциклы стоимостью до 13 прожиточных минимумов (т.е. в 2025 г. до 39 364 грн), а также уничтоженные или угнанные автомобили.

Также к этому не относятся авто для лиц с инвалидностью I/II группы или для многодетных семей, семей с детьми с инвалидностью и бесплатно полученное авто.

3. Если были произведены большие расходы, сумма которых превышает 100 тыс. грн. В частности, покупка недвижимости, инвестиции, покупка валюты или банковских металлов, приобретение ценных товаров, взносы в уставный капитал.

Разрешено тратить средства на медицину, образование, коммунальные услуги, ремонт разрушенного жилья или покупку жилья/земли на территориях боевых действий до включения их в перечень.

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4. Еще одна причина, по которой могут отменить субсидию — истек срок аренды или договор расторгнут.

5. Если ВПЛ не выплачивал алименты более 3 месяцев. Есть исключения, например, когда долг частично платится, алименты взимаются с пенсии, лицо под арестом или в СИЗО (не за преступления против государства).

6. Наличие жилья вне зоны боевых действий с площадью более 13,65 м² на человека или более 35,22 м² на семью.

7. Размещены средства на депозитных счетах или в облигациях внутренних государственных займов на сумму свыше 100 тыс. грн.

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8. Были куплены валюты или банковские металлы более чем на 100 тыс. грн. Помощь не прекращается, если валюта получена от благотворителей или потрачена на лечение или обучение.

9. Адрес арендованного жилья совпадает с адресом жилья, за который уже выплачивалась компенсация за размещение ВПЛ. В таком случае субсидию могут назначить только со следующего месяца.

10. Выплату не назначат, если арендовать жилье в опасных регионах.

11. Жилье предоставили в бесплатное пользование.

12. Арендодатель и арендатор связаны родственными связями.

13. Если в домохозяйстве есть два или более трудоспособных лиц, не имеющих доходов и не платящих ЕСВ.

Чтобы сохранить субсидию, такие лица могут:

найти работу;

зарегистрировать ФЛП;

получить микрогрант, грант на создание или развитие собственного бизнеса или ваучер для обучения;

встать на учет в центре занятости.

При выполнении этих условий субсидию будут продолжать выплачивать еще полгода.

«Если до подачи заявления на субсидию или в течение двух месяцев со дня назначения субсидии не будут приняты вышеуказанные меры, — выплата прекращается (фактически продлится 2 месяца)», — отмечают специалисты.

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Эти условия не касаются родителей детей до 14 лет, людей, ухаживающих за людьми с инвалидностью, лицами в возрасте 80+, студентов дневной формы обучения, многодетных родителей, лиц с инвалидностью I и II группы или с тяжелыми заболеваниями, а также лиц, воспитывающих детей, учащихся онлайн.

14. Семья ВПЛ не проживает в арендованном жилье более месяца.

15. Семья ВПЛ не подписала уведомления для отмены помощи на проживание. Если на момент подачи на субсидию выплачивается помощь на проживание, нужно в письменном виде отказаться от нее в течение 14 рабочих дней после уведомления от Пенсионного фонда.

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