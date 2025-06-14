Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ — Finance.ua

Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ Сегодня 13:15 — Личные финансы

Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ

Внутриперемещенные лица могут получать помощь на проживание, которая составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют , можно ли купить автомобиль и не потерять помощь.

Как покупка автомобиля влияет на выплаты ВПЛ

Как отмечают специалисты, если в течение 3 месяцев до обращения за помощью или во время ее получения ВПЛ или лицо из числа членов семьи приобрело транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, выплаты могут быть прекращены.

Ограничение не касается таких транспортных средств:

мопед;

прицеп;

мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает 13 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, с которого назначается пособие (в 2025 г. — 30 693 грн);

самостоятельно собранные транспортные средства;

транспортные средства, приобретенные лицом с инвалидностью I и группы II;

транспортные средства, полученные бесплатно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты населения/полученные через благотворительные организации, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля;

транспортные средства, которые находятся в розыске в связи с незаконным завладением или физически уничтожены, что подтверждается соответствующими документами,

транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями и семьями с детьми с инвалидностью, семьями с лицами с инвалидностью I и II группы, достигшими 80-летнего возраста.

Стоимость приобретенного автомобиля не учитывается, поскольку на назначение или продление выплаты влияет только возраст автомобиля.

Принимается ли во внимание продажа авто

Как отмечают в «Юридическом советчике, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи учитывается доход от продажи транспортного средства.

Но есть исключение: если в течение года было продано одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из членов семьи, — такой доход не учитывается.

Чтобы сохранить выплаты, специалисты советуют сначала продать подержанный автомобиль, а потом покупать новый — выпущенный не менее 5 лет назад.

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