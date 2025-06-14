Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ — Finance.ua
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Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ

Личные финансы
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Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ
Как покупка автомобиля влияет на получение помощи на проживание для ВПЛ
Внутриперемещенные лица могут получать помощь на проживание, которая составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют, можно ли купить автомобиль и не потерять помощь.

Как покупка автомобиля влияет на выплаты ВПЛ

Как отмечают специалисты, если в течение 3 месяцев до обращения за помощью или во время ее получения ВПЛ или лицо из числа членов семьи приобрело транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, выплаты могут быть прекращены.
Ограничение не касается таких транспортных средств:
  • мопед;
  • прицеп;
  • мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает 13 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, с которого назначается пособие (в 2025 г. — 30 693 грн);
  • самостоятельно собранные транспортные средства;
  • транспортные средства, приобретенные лицом с инвалидностью I и группы II;
  • транспортные средства, полученные бесплатно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты населения/полученные через благотворительные организации, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля;
  • транспортные средства, которые находятся в розыске в связи с незаконным завладением или физически уничтожены, что подтверждается соответствующими документами,
  • транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями и семьями с детьми с инвалидностью, семьями с лицами с инвалидностью I и II группы, достигшими 80-летнего возраста.
Стоимость приобретенного автомобиля не учитывается, поскольку на назначение или продление выплаты влияет только возраст автомобиля.

Принимается ли во внимание продажа авто

Как отмечают в «Юридическом советчике, при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи учитывается доход от продажи транспортного средства.
Но есть исключение: если в течение года было продано одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из членов семьи, — такой доход не учитывается.
Чтобы сохранить выплаты, специалисты советуют сначала продать подержанный автомобиль, а потом покупать новый — выпущенный не менее 5 лет назад.

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По материалам:
Finance.ua
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