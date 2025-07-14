Количество обращений ВПЛ в центры занятости сократилось на 40% — Finance.ua
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Количество обращений ВПЛ в центры занятости сократилось на 40%

Личные финансы
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Количество обращений ВПЛ в центры занятости сократилось на 40%
Количество обращений ВПЛ в центры занятости сократилось на 40%
В первом полугодии 2025 года в Государственную службу занятости обратилось 34 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это на 40% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.
Несмотря на снижение численности искателей работы среди ВПЛ, количество лиц, которых центры занятости трудоустроили, остается неизменным — 20,5 тысячи.
«Сокращение количества ВПЛ, ищущих работу, закономерно. Ведь больше всего людей оставляли свои дома и пытались строить карьеру в новых местах именно после начала полномасштабного вторжения», — пояснили в ведомстве.
С этого времени в Государственную службу занятости обратилось уже 243 тыс. внутренне перемещенных лиц.

В каких областях наиболее активно обращаются ВПЛ

Больше всего обращений в 2025 году зафиксировали в следующих областях:
  • Днепропетровская — 4,2 тыс. человек
  • Харьковская — 3,6 тыс. человек
В этих регионах и самые высокие показатели трудоустройства:
  • Днепропетровщина — 3,4 тыс.
  • Харьковщина — 1,7 тыс.
Учения прошли 3,9 тысячи человек из числа ВПЛ. Больше всего при содействии Днепропетровского и Донецкого центров занятости — 642 и 634 человек соответственно.
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Ваучер на обучение получили 1,9 тысячи ВПЛ. Больше всего их предоставили в Донецком и Харьковском центрах занятости, 450 и 225 соответственно.
Участие в общественных работах принимали 1,4 тысячи людей этой категории, чаще всего в Харьковской (297) и Хмельницкой (230) областях.
Напомним, в Украине будет создана цифровая платформа для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Министерство социальной политики и благотворительный фонд «Приюти своих» подписали меморандум о сотрудничестве.
По материалам:
Finance.ua
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