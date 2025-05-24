Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года — Finance.ua

Трудоустройство ВПЛ: сколько людей нашли работу с начала года
С начала года Государственная служба занятости трудоустроила более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это на 7% больше, чем за соответствующий аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По состоянию на 22 мая количество внутренне перемещенных лиц, обращавшихся за услугами в службу занятости, достигло уже 54 тысяч человек.
Благодаря компенсации работодателю расходов на оплату труда в январе-апреле трудоустроено более 400 внутренне перемещенных людей, имеющих официальный статус безработного, что почти на 76% чем в прошлом.
Лидером по приросту предоставленных услуг в этой категории является Житомирский центр занятости.
Кроме того, на 20% больше или 5,2 тысяч внутренне перемещенных граждан нашли работу по программе компенсаций для работодателей, действующей на период военного положения.
ТОП-лидеры по предоставлению такой услуги:
- Луганская;
- Закарпатская;
- Сумская;
- Полтавская область.
Также растет спрос на получение образования. За 4 месяца количество внутренне перемещенных лиц, получивших ваучеры, увеличилось почти на 30% - до 1,3 тысячи.
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Профобучением было охвачено почти 2,4 тысяч человек, что больше на 5% показателями соответствующего периода прошлого года.
Участие в общественных работах и других работах временного характера приняли более 1 тысячи внутренне перемещенных украинцев. Рост составил 23%.
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