Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось — Finance.ua

Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось Сегодня 09:01 — Личные финансы

Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось

Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев — теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Что изменилось?

Каждые шесть месяцев субсидия для внутренне переселенных лиц (ВПЛ) автоматически продлевается, если семья и далее имеет право на этот вид финансового пособия. Повторно за помощью обращаться не нужно, Пенсионный фонд сам проверит данные через госреестры.

Семья за аренду жилья платит 20% своего дохода, а остальную сумму покрывает государство. Кроме того, расчет теперь основывается на актуальных ценах аренды по данным Госстата.

Также ВПЛ могут арендовать не только квартиру или дом, но и отдельную комнату. Для этого нужно заключить любой письменный договор и не обязательно типовой.

Теперь жилье переселенцы могут арендовать не только у физических лиц, но и у компаний (юридических лиц). Арендодатель по собственному желанию может отказаться от компенсации налогов.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:

которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

арендующие жилье и тратящие на него существенную часть своих доходов.

Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;

арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на съем жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

Діло По материалам:

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