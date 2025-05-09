Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось — Finance.ua
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Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось

Личные финансы
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Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось
Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось
Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев — теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Что изменилось?

Каждые шесть месяцев субсидия для внутренне переселенных лиц (ВПЛ) автоматически продлевается, если семья и далее имеет право на этот вид финансового пособия. Повторно за помощью обращаться не нужно, Пенсионный фонд сам проверит данные через госреестры.
Семья за аренду жилья платит 20% своего дохода, а остальную сумму покрывает государство. Кроме того, расчет теперь основывается на актуальных ценах аренды по данным Госстата.
Также ВПЛ могут арендовать не только квартиру или дом, но и отдельную комнату. Для этого нужно заключить любой письменный договор и не обязательно типовой.
Теперь жилье переселенцы могут арендовать не только у физических лиц, но и у компаний (юридических лиц). Арендодатель по собственному желанию может отказаться от компенсации налогов.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:
  • которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • арендующие жилье и тратящие на него существенную часть своих доходов.
Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:
  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
  • арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;
  • арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на съем жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.
По материалам:
Діло
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