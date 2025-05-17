Помощь на проживание ВПЛ: лишат ли выплат человека, открывшего депозит — Finance.ua

Помощь на проживание ВПЛ: лишат ли выплат человека, открывшего депозит Сегодня 10:12 — Кредит&Депозит

Помощь на проживание ВПЛ: лишат ли выплат человека, открывшего депозит

Внутриперемещенные лица могут потерять выплаты на проживание, если на их депозитном банковском счете размещено средств более чем на 100 тыс. грн.

Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

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Как отмечают специалисты, выплаты не начисляют, если переселенец имеет ОВГЗ, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

Какие есть исключения

Исключение: если ВПЛ получает ежегодную или единовременную государственную денежную помощь как лицо, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, то она может разместить эти средства на депозите, и в таком случае выплаты на проживание не прекращаются.

Речь идет о случаях, когда одноразовую денежную помощь получает непосредственно человек, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а не член его семьи.

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Если же такую помощь получает ВПЛ как член семьи лица, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы, то на эти случаи исключение не распространяется.

Таким образом, отказ органа соцзащиты в связи с наличием депозита будет незаконным при совокупности следующих условий:

есть решение Комиссии об установлении факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

денежную помощь получило лицо (не член его семьи), в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

приведенные факты имели место после 28.01.2024 г. (момент вступления в силу изменений в Порядок, которыми были установлены такие исключения).

Напомним, внутренне перемещенные лица, получающие помощь от государства на проживание, могут потерять выплаты в случае покупки валюты на сумму более 100 тыс. грн.

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