Могут ли ВПО потерять выплаты из-за покупки валюты — Finance.ua

Могут ли ВПО потерять выплаты из-за покупки валюты
Внутриперемещенные лица, получающие пособие от государства на проживание, могут потерять выплаты в случае покупки валюты на сумму более 100 тыс. грн.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют, за какой период учитывается покупка валюты.
Как это работает
Отмечается, что помощь не назначается семьям, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения лицо из числа членов семьи совершило операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.
Однако это не касается валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в том числе реабилитационных, протезирования), социальных и/или образовательных услуг.
Условия для ВПЛ, которые уже получают выплаты
Специалисты напомнили, что помощь на проживание ВПЛ назначается сроком на 6 месяцев с возможностью продления на следующие 6 месяцев.
То есть для ВПЛ, которые уже получают выплаты, будет учитываться полугодовой период получения пособия.
Если в этом периоде человек совершил покупку валюты, право на получение пособия теряется тогда, когда общая сумма превысила 100 тыс. грн.
Например: ВПЛ получает пособие на проживание с сентября 2024 г. В октябре оно приобрело валюту на сумму 45 тыс. грн, в декабре — на 58 тыс. грн — значит, право на получение выплат теряется в декабре.
Как осуществляется мониторинг таких операций
Ежемесячно Минсоцполитики передает данные Минфину для проверки.
В случае выявления несоответствия требованиям орган социальной защиты населения прекращает выплату с месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.
То есть, возвращаясь к примеру, помощь должна быть прекращена в январе.
Нужно ли будет возвращать деньги
В случае неправомерной или повторной выплаты получателю пособия за определенный период суммы такой выплаченной помощи возвращаются получателем добровольно или по требованию органа социальной защиты населения.
Орган социальной защиты населения с момента выявления факта излишне перечисленной (выплаченной) помощи определяет объем неправомерно или повторно полученных средств и в течение 30 рабочих дней сообщает об этом уполномоченному лицу или получателю путем отправки уведомления.
То есть, если помощь не была прекращена в январе и человек продолжал получать выплаты, такие средства будут считаться неправомерно выплаченными и будут возвращены.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на середину апреля 2025 года, по словам Фролова, было подано до 100 заявлений на эту субсидию по всей стране, а также около 30 человек уже заключили договоры. То есть пока эта программа не достаточно популярна среди украинцев, однако правительство будет работать над информативной составляющей, чтобы как можно больше ВПЛ узнавали о такой возможности;
- внутриперемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор;
- женщины из внутренне перемещенных лиц в Украине имеют самый низкий уровень доходов. Впрочем, несмотря на распространенные нарративы, женщины с оккупированных территорий или зон боевых действий не демонстрируют большего желания уехать за границу.
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