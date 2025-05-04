Могут ли ВПО потерять выплаты из-за покупки валюты — Finance.ua

Могут ли ВПО потерять выплаты из-за покупки валюты Сегодня 10:13 — Личные финансы

Могут ли ВПО потерять выплаты из-за покупки валюты

Внутриперемещенные лица, получающие пособие от государства на проживание, могут потерять выплаты в случае покупки валюты на сумму более 100 тыс. грн.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют , за какой период учитывается покупка валюты.

Как это работает

Отмечается, что помощь не назначается семьям, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения лицо из числа членов семьи совершило операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

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Однако это не касается валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в том числе реабилитационных, протезирования), социальных и/или образовательных услуг.

Условия для ВПЛ, которые уже получают выплаты

Специалисты напомнили, что помощь на проживание ВПЛ назначается сроком на 6 месяцев с возможностью продления на следующие 6 месяцев.

То есть для ВПЛ, которые уже получают выплаты, будет учитываться полугодовой период получения пособия.

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Если в этом периоде человек совершил покупку валюты, право на получение пособия теряется тогда, когда общая сумма превысила 100 тыс. грн.

Например: ВПЛ получает пособие на проживание с сентября 2024 г. В октябре оно приобрело валюту на сумму 45 тыс. грн, в декабре — на 58 тыс. грн — значит, право на получение выплат теряется в декабре.

Как осуществляется мониторинг таких операций

Ежемесячно Минсоцполитики передает данные Минфину для проверки.

В случае выявления несоответствия требованиям орган социальной защиты населения прекращает выплату с месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.

То есть, возвращаясь к примеру, помощь должна быть прекращена в январе.

Нужно ли будет возвращать деньги

В случае неправомерной или повторной выплаты получателю пособия за определенный период суммы такой выплаченной помощи возвращаются получателем добровольно или по требованию органа социальной защиты населения.

Орган социальной защиты населения с момента выявления факта излишне перечисленной (выплаченной) помощи определяет объем неправомерно или повторно полученных средств и в течение 30 рабочих дней сообщает об этом уполномоченному лицу или получателю путем отправки уведомления.

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То есть, если помощь не была прекращена в январе и человек продолжал получать выплаты, такие средства будут считаться неправомерно выплаченными и будут возвращены.

Справка Finance.ua:

по состоянию на середину апреля 2025 года, по словам Фролова, было подано до 100 заявлений на эту субсидию по всей стране, а также около 30 человек уже заключили договоры. То есть пока эта программа не достаточно популярна среди украинцев, однако правительство будет работать над информативной составляющей, чтобы как можно больше ВПЛ узнавали о такой возможности;

внутриперемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор;

женщины из внутренне перемещенных лиц в Украине имеют самый низкий уровень доходов. Впрочем, несмотря на распространенные нарративы, женщины с оккупированных территорий или зон боевых действий не демонстрируют большего желания уехать за границу.

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