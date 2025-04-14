В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем — Finance.ua

В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем Сегодня 19:02 — Казна и Политика

В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем

По состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состоят 424 056 внутренне перемещенных лиц. Из них 239 976 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

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Об этом в ответ на запрос Соцпортала сообщили Департамент социальной и ветеранской политики и Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.

На учете лиц, нуждающихся во временном жилье, состоит 2864 семьи и одиноких граждан. 115 семей (392 человека), получили жилье для временного проживания и подписали соответствующие договоры с балансодержателями.

Решением Киевского городского совета от 21.11.2024 No 177/9985 утверждена Городская целевая программа обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2025−2027 год, в которой предусмотрено продолжение действия вышеупомянутого мероприятия, сказано в сообщении.

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По состоянию на 2024 год большинство ВПЛ снимали жилье за ​​свой счет, в крупных городах этот показатель составляет 75%. В то же время, по данным КГГА, часть ВПЛ проживают в общежитиях, принадлежащих образовательным учреждениям, Министерству образования и науки Украины или Фонду госимущества Украины.

Справка Finance.ua:

В Украине вместе с государственными программами по обеспечению вынужденных переселенцев доступным жильем действуют и проекты международных финансовых доноров. Благодаря им семьи ВПЛ могут получать компенсацию на аренду жилья.

Помощь могут получить:

Люди, которые вернулись из-за границы, живут в местах временного проживания под угрозой выселения;

ВПЛ, которые живут в неприспособленных для длительного проживания жилищах — детсадах, школах, медучреждениях;

Вынужденные переселенцы, живущие в модульных городках;

Семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но находятся под риском выселения;

Те, кто вернулись из-за границы, но арендуют квартиры с неудовлетворительными жилищными условиями.

Socportal По материалам:

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