В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем — Finance.ua
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В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем

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В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем
В Киеве проживает более 424 тысяч ВПЛ: кого из них обеспечили жильем
По состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состоят 424 056 внутренне перемещенных лиц. Из них 239 976 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
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Об этом в ответ на запрос Соцпортала сообщили Департамент социальной и ветеранской политики и Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.
На учете лиц, нуждающихся во временном жилье, состоит 2864 семьи и одиноких граждан. 115 семей (392 человека), получили жилье для временного проживания и подписали соответствующие договоры с балансодержателями.
Решением Киевского городского совета от 21.11.2024 No 177/9985 утверждена Городская целевая программа обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2025−2027 год, в которой предусмотрено продолжение действия вышеупомянутого мероприятия, сказано в сообщении.
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По состоянию на 2024 год большинство ВПЛ снимали жилье за ​​свой счет, в крупных городах этот показатель составляет 75%. В то же время, по данным КГГА, часть ВПЛ проживают в общежитиях, принадлежащих образовательным учреждениям, Министерству образования и науки Украины или Фонду госимущества Украины.

Справка Finance.ua:

  • В Украине вместе с государственными программами по обеспечению вынужденных переселенцев доступным жильем действуют и проекты международных финансовых доноров. Благодаря им семьи ВПЛ могут получать компенсацию на аренду жилья.
Помощь могут получить:
  • Люди, которые вернулись из-за границы, живут в местах временного проживания под угрозой выселения;
  • ВПЛ, которые живут в неприспособленных для длительного проживания жилищах — детсадах, школах, медучреждениях;
  • Вынужденные переселенцы, живущие в модульных городках;
  • Семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но находятся под риском выселения;
  • Те, кто вернулись из-за границы, но арендуют квартиры с неудовлетворительными жилищными условиями.
По материалам:
Socportal
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