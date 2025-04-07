Денежная помощь от доноров на аренду жилья для ВПЛ: кто и как может получить — Finance.ua

Денежная помощь от доноров на аренду жилья для ВПЛ: кто и как может получить Сегодня 09:06 — Личные финансы

Денежная помощь от доноров на аренду жилья для ВПЛ: кто и как может получить

Многим внутриперемещенным лицам трудно найти безопасное и стабильное жилье. Поэтому в 2025 году Благотворительный Фонд «Право на защиту» в партнерстве с УВКБ ООН будет оказывать денежную помощь на аренду жилья.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Кто имеет право на помощь

Программа работает в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Предусмотрена компенсация стоимости аренды на 6 месяцев.

Получить помощь могут:

ВПО и те, кто вернулся из-за границы и сейчас проживают в местах временного проживания (модульные городки, школы, садики, больницы и т. п. );

); лица, арендующие жилье с плохими условиями или под риском выселения;

участники должны иметь план самообеспечения после завершения помощи — трудоустройство, бизнес, переквалификация и т. д.

Важно: семья должна самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца аренды — расходы будут возмещены. При этом участие возможно только при отсутствии предыдущих выплат на аренду или субсидий на жилье.

Подать анкету на участие и получить дополнительную информацию можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

в конце января 2025 года в Украине стартовала программа «субсидии на аренду жилья», позволяющая получить компенсацию семьям, чьи расходы на аренду превышают 20% дохода. Внедрять проект изначально планировали в 9 пилотных регионах, но в конце концов распространили его действие на территорию всей Украины;

что касается стоимости арендованного жилья, то март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем;

расходы украинцев на аренду жилья существенно отличаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. Как свидетельствует исследование OLX, дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств — 75% дохода идет на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при зарплате 22 500 грн.

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