Шуляк рассказала о международной помощи на аренду жилья для ВПЛ — Finance.ua
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Шуляк рассказала о международной помощи на аренду жилья для ВПЛ

Недвижимость
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Шуляк рассказала о международной помощи на аренду жилья для ВПЛ
Шуляк рассказала о международной помощи на аренду жилья для ВПЛ
В Украине вместе с государственными программами по обеспечению вынужденных переселенцев доступным жильем действуют и проекты международных финансовых доноров. Благодаря им семьи ВПЛ могут получать компенсацию на аренду жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
«В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вместе с партнером в Украине БФ „Право на защиту“ предоставляют денежное пособие на аренду жилья семьям вынужденных переселенцев. В первую очередь речь идет о людях, которые недавно переехали с временно оккупированных территорий или из прифронтовых регионов и мест, где проходят активные бои», — сообщила парламентарий.
Она добавила, что проект реализуется в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.
«Это временная поддержка семей ВПЛ, которая компенсирует стоимость аренды жилья в течение шести месяцев. Благодаря этому у семьи есть время адаптироваться на новом месте, найти работу и в дальнейшем самостоятельно арендовать жилье», — отметила Шуляк.

Пособие могут получить:

  • Люди, которые вернулись из-за границы, люди живут в местах временного проживания под угрозой выселения;
  • ВПЛ, которые живут в неприспособленных для длительного проживания жилищах — детсадах, школах, медучреждениях;
  • Вынужденные переселенцы, живущие в модульных городках;
  • Семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но находятся под риском выселения;
  • Те, кто вернулся из-за границы, но арендует жилье с неудовлетворительными жилищными условиями.
«Участники программы должны самостоятельно найти себе жилье и оплатить первые два месяца аренды. Эту сумму им вернут. В целом, компенсация рассчитана на 6 месяцев», — подчеркнула Шуляк.
Она также напомнила, что вынужденные переселенцы могут воспользоваться государственной программой субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Сумма компенсации зависит от количества членов семьи, уровня их дохода и стоимости аренды в конкретном регионе.
Эта программа не только помогает снимать собственное жилье тем, кто по финансовым причинам не может сделать это самостоятельно, но и защищает ВПЛ от резкого изменения арендных условий, ведь арендные отношения оформляют юридически.
Напомним, недавно в Украине стартовала государственная программа предоставления субсидий для аренды жилья переселенцам. В частности, применяется подход, когда семья ВПЛ должна тратить на аренду жилья не более 20% совокупных доходов семьи. Остальное должно покрывать государство.
По материалам:
РБК-Україна
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