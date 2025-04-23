ВПЛ могут рассчитать ориентировочную субсидию на аренду жилья: инструкция — Finance.ua

ВПЛ могут рассчитать ориентировочную субсидию на аренду жилья: инструкция Сегодня 15:00 — Личные финансы

ВПЛ могут рассчитать ориентировочную субсидию на аренду жилья: инструкция

Внутриперемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на съем жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

Об этом рассказал народный депутат от «Слуги Народа», глава ВСК ВР по защите прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

«Минсоцполитики презентовало специальный калькулятор, рассчитывающий ориентировочный размер субсидии, которую семья ВПЛ потенциально может получить на аренду жилья. Сам процесс не требует много времени и занимает 1−2 минуты», — уточнил парламентарий.

Инструкция: как пользоваться калькулятором

Для расчета размера субсидии и суммы самостоятельного платежа следует перейти по ссылке и внести необходимую информацию о:

количестве членов семьи;

среднемесячном доходе семьи;

типе населенного пункта (выбрать из предложенных вариантов);

области, в которой снимаете или планируете снимать жилье;

стоимости аренды жилья;

общей площади арендованного жилья.

Затем нужно нажать «Рассчитать субсидию», чтобы получить ориентировочный размер помощи от государства и сумму, которую необходимо будет платить самостоятельно.

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В то же время, обращает внимание Фролов, онлайн-калькулятор носит информативный характер и не гарантирует назначение субсидии.

«Важно, что окончательный расчет такой субсидии можно получить при обращении в Пенсионный фонд, имеющий право на назначение этого вида государственной помощи», — подчеркнул Павел Фролов.

Справка Finance.ua:

по состоянию на середину апреля 2025 года, по словам Фролова, было подано до 100 заявлений на эту субсидию по всей стране, а также около 30 человек, уже заключивших договоры. То есть пока эта программа не достаточно популярна среди украинцев, однако правительство будет работать над информативной составляющей, чтобы как можно больше ВПЛ узнавали о такой возможности;

ранее Кабинет Министров расширил круг участников экспериментального проекта «субсидия на аренду жилья» и усовершенствовал механизм расчета обязательного платежа для нанимателя. Также в перечень сдающихся в аренду помещений добавлены части жилых помещений, в частности, комнаты в квартирах или домах;

также, согласно последним изменениям, Пенсионный Фонд Украины будет автоматически продлевать субсидии на полгода

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