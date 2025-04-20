Могут ли неженатые пары получить субсидию на аренду жилья для ВПЛ — Finance.ua

Могут ли неженатые пары получить субсидию на аренду жилья для ВПЛ
Внутриперемещенное лицо, проживающее вместе с партнером без официального брака, может учесть его в составе домохозяйства для получения субсидии на аренду жилья.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Отмечается, что в состав домохозяйства внутренне перемещенного лица, снимающего жилье, входят все лица, проживающие в съемном помещении и с которым наниматель связан родственными связями.
В частности, в них входят:
- женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей;
- лица, которые через суд установили факт проживания одной семьей;
- люди, не связанные родственными связями.
Подать документы на субсидию можно:
- онлайн — на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, использовав квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая должна быть как у нанимателя, так и у наймодателя;
- лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг.
Напомним, по словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, экспериментальный инструмент для ВПЛ «субсидия на аренду жилья» новый, и говорить о его результатах пока рано; в случае неэффективности средства, выделенные на программу, будут распределены по другим направлениям.
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