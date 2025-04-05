Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.

21
Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.
Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.
Женщины среди внутренне перемещенных лиц в Украине имеют самый низкий уровень доходов. Однако, несмотря на распространенные нарративы, женщины с оккупированных территорий или зон боевых действий не демонстрируют большего желания уехать за границу.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром экономической стратегии.
Читайте также
Отмечается, что во всех группах уровень намерения выезда примерно одинаковый.
Намерение уехать за границу имеют 17% ВПЛ, что сопоставимо с другими группами — 14% среди бывших ВПЛ и 12% среди тех, кто не выезжал.
Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.

Что влияет на намерения ВПЛ относительно эмиграции

Жилье — ключевой фактор, влияющий на решение людей оставаться, уезжать или возвращаться. 64% ВПЛ арендуют жилье, и только 16% имеют собственное (до войны таких было 76%).
Читайте также
По словам Дарины Марчак, первого заместителя министра социальной политики Украины, более 800 тысяч ВПЛ трудоспособного возраста сегодня не трудоустроены.
Она подчеркнула, что это количество — огромный резерв для рынка труда, поэтому задача министерства — помочь гражданам вернуться на рынок труда и к экономической независимости.
«Но если мама не имеет доступа к детсаду с укрытием в прифронтовых зонах, она вынуждена оставаться дома, теряя возможность работать. Уход за пожилыми родственниками также часто ложится на семью, что заставляет людей увольняться. Именно поэтому один из приоритетов — обеспечить предоставление для семей внутренне перемещенных лиц, в частности, социальных средств.
Читайте также
Марчак подчеркнула, что одним из приоритетов государства является расширение сети социальных услуг для ВПЛ, что должно способствовать их адаптации в новых общинах.
Напомним, по результатам социологического исследования, 75% внутренне перемещенных лиц интегрировались в жизнь своих новых общин и не планируют переезжать из того населенного пункта, где они живут сейчас.
На такое решение в значительной степени влияет то, что украинское общество и местные власти активно вовлечены в помощь и поддержку людей, которые вынуждены были изменить место жительства из-за войны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems