Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу. — Finance.ua

Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу. Сегодня 15:14

Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.

Женщины среди внутренне перемещенных лиц в Украине имеют самый низкий уровень доходов. Однако, несмотря на распространенные нарративы, женщины с оккупированных территорий или зон боевых действий не демонстрируют большего желания уехать за границу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром экономической стратегии.

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Отмечается, что во всех группах уровень намерения выезда примерно одинаковый.

Намерение уехать за границу имеют 17% ВПЛ, что сопоставимо с другими группами — 14% среди бывших ВПЛ и 12% среди тех, кто не выезжал.

Что влияет на намерения ВПЛ относительно эмиграции

Жилье — ключевой фактор, влияющий на решение людей оставаться, уезжать или возвращаться. 64% ВПЛ арендуют жилье, и только 16% имеют собственное (до войны таких было 76%).

По словам Дарины Марчак, первого заместителя министра социальной политики Украины, более 800 тысяч ВПЛ трудоспособного возраста сегодня не трудоустроены.

Она подчеркнула, что это количество — огромный резерв для рынка труда, поэтому задача министерства — помочь гражданам вернуться на рынок труда и к экономической независимости.

«Но если мама не имеет доступа к детсаду с укрытием в прифронтовых зонах, она вынуждена оставаться дома, теряя возможность работать. Уход за пожилыми родственниками также часто ложится на семью, что заставляет людей увольняться. Именно поэтому один из приоритетов — обеспечить предоставление для семей внутренне перемещенных лиц, в частности, социальных средств.

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Марчак подчеркнула, что одним из приоритетов государства является расширение сети социальных услуг для ВПЛ, что должно способствовать их адаптации в новых общинах.

Напомним, по результатам социологического исследования, 75% внутренне перемещенных лиц интегрировались в жизнь своих новых общин и не планируют переезжать из того населенного пункта, где они живут сейчас.

На такое решение в значительной степени влияет то, что украинское общество и местные власти активно вовлечены в помощь и поддержку людей, которые вынуждены были изменить место жительства из-за войны.

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