Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу. — Finance.ua

Женщины-ВПЛ имеют самый низкий доход, но не стремятся массово выезжать за границу.
Женщины среди внутренне перемещенных лиц в Украине имеют самый низкий уровень доходов. Однако, несмотря на распространенные нарративы, женщины с оккупированных территорий или зон боевых действий не демонстрируют большего желания уехать за границу.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром экономической стратегии.
Отмечается, что во всех группах уровень намерения выезда примерно одинаковый.
Намерение уехать за границу имеют 17% ВПЛ, что сопоставимо с другими группами — 14% среди бывших ВПЛ и 12% среди тех, кто не выезжал.
Что влияет на намерения ВПЛ относительно эмиграции
Жилье — ключевой фактор, влияющий на решение людей оставаться, уезжать или возвращаться. 64% ВПЛ арендуют жилье, и только 16% имеют собственное (до войны таких было 76%).
По словам Дарины Марчак, первого заместителя министра социальной политики Украины, более 800 тысяч ВПЛ трудоспособного возраста сегодня не трудоустроены.
Она подчеркнула, что это количество — огромный резерв для рынка труда, поэтому задача министерства — помочь гражданам вернуться на рынок труда и к экономической независимости.
«Но если мама не имеет доступа к детсаду с укрытием в прифронтовых зонах, она вынуждена оставаться дома, теряя возможность работать. Уход за пожилыми родственниками также часто ложится на семью, что заставляет людей увольняться. Именно поэтому один из приоритетов — обеспечить предоставление для семей внутренне перемещенных лиц, в частности, социальных средств.
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Марчак подчеркнула, что одним из приоритетов государства является расширение сети социальных услуг для ВПЛ, что должно способствовать их адаптации в новых общинах.
Напомним, по результатам социологического исследования, 75% внутренне перемещенных лиц интегрировались в жизнь своих новых общин и не планируют переезжать из того населенного пункта, где они живут сейчас.
На такое решение в значительной степени влияет то, что украинское общество и местные власти активно вовлечены в помощь и поддержку людей, которые вынуждены были изменить место жительства из-за войны.
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