Куда обращаться, если не пришли выплаты ВПЛ — Finance.ua

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Куда обращаться, если не пришли выплаты ВПЛ

Личные финансы
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Куда обращаться, если не пришли выплаты ВПЛ
Куда обращаться, если не пришли выплаты ВПЛ
Специалисты Юридического советчика ВПЛ отмечают, что часто получают вопрос: почему в этом месяце не пришло пособие на проживание ВПЛ.
Юристы говорят, что единственный верный ответ: для выяснения причин следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту учета в качестве ВПЛ. Название соответствующего органа указано в справке ВПЛ.

Почему следует обращаться именно в орган социальной защиты населения

  • Органом, уполномоченным на принятие решения о назначении, отказе в назначении, прекращении пособия на проживание ВПЛ, является орган социальной защиты населения.
  • Непосредственное начисление пособия на проживание осуществляется органом соцзащиты населения по месту учета в качестве ВПЛ.
  • Именно орган соцзащиты получает результаты верификации данных для определения права внутренне перемещенного лица на назначение/продолжение выплаты пособия, обрабатывает их и уполномочен прекратить выплату пособия при условии несоответствия лица критериям получения пособия.
  • Орган социальной защиты населения подает в ГНС отчетность о начисленном (уплаченном) пособии.
  • Орган соцзащиты ведет учет ВПЛ, которые обратились за назначением пособия на проживание и несет ответственность за сформированный список внутренне перемещенных лиц и сведения, указанные в нем.
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Как видим, именно орган соцзащиты является единственным уполномоченным органом, в распоряжении которого есть полная информация о состоянии дел с выплатой пособия на проживание ВПЛ. Посещение и звонки в ЦПАВУ также не дадут результата, ведь ЦПАУ только принимает заявления в качестве администратора услуги.

Как поступить

Если Вам задерживают выплату пособия на проживание, рекомендуем в письменном виде обратиться в орган социальной защиты населения по месту Вашего учета как ВПЛ с требованием сообщить причину задержки выплат (название Вашего органа соцзащиты указано в справке ВПЛ).
В то же время Юридический советник для ВПЛ не рекомендует уточнять такую ​​информацию только по телефону, потому что устные ответы «на словах» не имеют юридической силы и, в случае необходимости, не смогут быть обжалованы (особенно, когда речь идет о прекращении выплат на том или ином основании).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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